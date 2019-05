Piersi do (wy) leczenia

Co jedenasta Polka zachoruje w ciągu swojego życia na raka piersi. To jeden z najczęściej występujących nowotworów – prawie co czwarte rozpoznanie raka dotyczy właśnie piersi. – Nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach wzrasta liczba kobiet, które zachorują. Czynnikami ryzyka są m.in. geny, wcześnie występująca pierwsza miesiączka, późne macierzyństwo lub bezdzietność, krótki okres karmienia piersią – mówi dr n. med. Barbara Radecka z Opolskiego Centrum Onkologii. Chociaż chorobie nie da się w 100 proc. zapobiec, to jednak można zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania. – Warto zdrowo się odżywiać, dbać o prawidłową masę ciała, gdyż otyłość to jeden z czynników ryzyka. Ostrożnie i pod kontrolą stosować hormonalną terapię zastępczą w okresie menopauzy. Ważne są też geny, dlatego trzeba zwrócić uwagę, czy w rodzinie nie było zachorowań na raka piersi czy raka jajnika.