Koniec rasizmu i męskiego świata

Przypadek sprawił, że te dwie książki trafiły do polskich księgarń w tym samym dniu. Jedna to „Ocalisz życie, może swoje własne. Opowiadania zebrane” jednej z najwybitniejszych amerykańskich twórczyń opowiadań, młodo zmarłej w 1964 r. Flannery O’Connor. Autorką drugiej jest również Amerykanka, Kristen Roupenian, która debiutowała niedawno tomem „Kociarz”, poprzedzonym sukcesem tytułowego utworu. Był on zamieszczony na stronie „The New Yorkera” i przeczytany przez ponad 2 mln osób, co uczyniło z niego „najpopularniejszy wiralowy tekst XXI w”.. O’Connor tak spektakularnego sukcesu dającego się wyrazić w liczbach nie odniosła. W jej czasach nie było internetu, ale zbierała opinie o swoim kunszcie wyrażane przez innych pisarzy i krytyków, a wydany kilka lat po jej śmierci tom opowiadań zebranych został nagrodzony National Book Award 1972. I jednak święciła internetowy triumf: równo 10 lat temu, gdy na 60-lecie tej nagrody zostało przeprowadzone głosowanie na najlepszą książkę spośród zdobywców National Book Award, wygrały je właśnie „Opowiadania zebrane” Flannery O’Connor.