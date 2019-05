Urok zbrodniarza

„PODŁY, OKRUTNY, ZŁY”, reż. Joe Berlinger, Best Film

„ROZMOWY Z MORDERCĄ: TAŚMY TEDA BUNDY’EGO”, reż. Joe Berlinger, Netflix

Wostatnich latach filmowy świat żył już losami Teda Kaczyńskiego, O.J. Simpsona, „Ponurego śpiocha”, Niemca Fritza Honki. Teraz czas na wielki powrót Teda Bundy’ego. Jednak reżyserzy, portretując morderców, nie gonią za tanią sensacją. Bardziej od krwawych zbrodni interesuje ich świat, który rodzi psychopatów. „Nigdy nie pasował do grupy” – mówi w netflixowym dokumencie „Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego” kobieta, która pamięta go z dzieciństwa. Ale czy to wystarczy, aby stać się jednym z najbardziej cynicznych przestępców Ameryki, który zabił co najmniej 30 kobiet i aż do śmierci na krześle elektrycznym bawił się otoczeniem, wymiarem sprawiedliwości, czytelnikami prasy i telewizyjnymi widzami? Joe Berlinger, rozmawiając z dziennikarzami, którzy spotkali bandytę, bada chory umysł. Ale także przedstawia szeroki kontekst lat 70. Odtwarza ówczesne niepokoje polityczne, reakcje na wojnę w Wietnamie, stratyfikację Stanów Zjednoczonych, presję społeczną wywieraną na młodych ludzi.