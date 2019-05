Delikatne wampiry

Reprezentanci niezależnego rocka ze wschodniego wybrzeża USA Vampire Weekend komponują zgodnie z beatlesowską zasadą: wzmacniane chórkami zwrotki i łatwe do powtórzenia refreny. Może dlatego zgrabnie napisane kawałki przenikają do mainstreamu. A jednak na drodze do ich pełnego sukcesu stoi to „dziwne” instrumentarium – pomieszanie akustycznej gitary z fortepianem. Dużo w tym autentycznej radości z muzycznych poszukiwań. A w takich nagraniach jak „Harmony Hall”, „This Life” czy „Rich Man” pobrzmiewają dźwięki znane od lat. Paul Simon, do którego twórczości Vampire Weekend otwarcie się odwołują, będzie z nich dumny.

Vampire Weekend, „FATHER OF THE BRIDE”, Sony