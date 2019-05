Ślubne show

Każda kobieta może wyglądać pięknie w dniu ślubu?

Tak. Tak samo jak każdy może wyglądać dobrze nago. Nie chodzi o sukienkę, fryzurę czy makijaż – te rzeczy tylko zakrywają ciała lub je zdobią. Pewność siebie jest najlepszym dodatkiem. By dobrze wyglądać, trzeba wierzyć w siebie i po prostu świętować to, że chce się poślubić wymarzonego partnera. Czyż nie o to chodzi? Każdy zasługuje na to, by dobrze wyglądać, niezależnie od tego, ile ma pieniędzy i jakie ma ciało. Nie jestem jedynym głoszącym tę nową ewangelię. I ludzie słuchają tych rad.

Tylko dwie Polki na dziesięć uważają się za piękne.

To przerażające statystyki. Ale sam problem jest globalny. Mamy do czynienia z międzynarodową epidemią. 98 proc. Brytyjek zmieniłoby wygląd przynajmniej jednej części swojego ciała. Ludzie zatracają się w tym, jak powinni wyglądać, jakie kształty ciała mieć, w co się ubierać. Dlatego na mediach spoczywa ogromna odpowiedzialność za to, by ten stan rzeczy zmienić. Trzeba coś zrobić, by ludzie dorastali w poczuciu akceptacji dla siebie i swoich ciał.