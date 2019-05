Handel wymienny

Lubię być inspirowana. Uwielbiam ten stan, kiedy pod wpływem czegoś, co zobaczę, jakiejś rozmowy czy muzyki, powstaje we mnie impuls twórczy, czy w pracy nad rolą, czy w wymyślaniu nowego projektu. Iskra zapalna, która pobudza twórcze tętno. I to podniecenie, że rodzi się „coś”.

W dzieciństwie inspirowały mnie książki Astrid Lindgren. Oprócz nieśmiertelnej Pippi, od której zaraziłam się chyba uwielbieniem do zmian i podróży, były te smutniejsze, jak „Bracia Lwie Serce”, przy których ryczałam jak bóbr, czy „Rasmus i włóczęga”, czyli wybuchowa mieszanka śmiechu i płaczu, jaką potrafi sporządzić tylko Astrid. I oczywiście „Dzieci z Bullerbyn”, ale tym wirusem zarażony jest chyba każdy Polak. Często jeździłam latem nad Bug, więc klimat wakacji na wsi był mi szczególnie bliski.