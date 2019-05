W mundurkach i z twarogiem

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Pyry to nic innego jak popularne w tych stronach ziemniaki, a gzik to przysmak z twarogu. Pyry z gzikiem pasują do siebie jak ulał. Ziemniaki w tej potrawie występują w mundurkach, co znaczy, że gotuje się je i spożywa w łupinach, po dokładnym umyciu. Potrawa najlepiej smakuje zjadana w sposób tradycyjny, w takiej kolejności, że na kawałek ziemniaka w mundurku nakłada się odrobinę masła, potem szczyptę soli, a na to porcyjkę gzika. Gzik, czasem też nazywany gziką czy gziczką, sporządza się, mieszając zmielony twaróg z dodatkiem cebuli, szczypiorku, czasem też rzodkiewki, przyprawiając solą i pieprzem.