Wyborcze premiery książkowe

Kampania wyborcza zachęca, żeby wypuszczać na rynek publikacje o prominentnych politykach. O Mateuszu Morawieckim powstały aż dwie pozycje – w końcu jest premierem. Te książki to „Delfin” Piotra Gajdzińskiego i Jakuba N. Gajdzińskiego (ojciec i syn) oraz „Morawiecki i jego tajemnice” Tomasza Piątka. Obie napisane są wartko, jednak portrety przedstawione przez autorów niezbyt do siebie przystają.

Patriota i finansista

Piotr Gajdziński był rzecznikiem Wielkopolskiego Banku Kredytowego i pozostał nim po jego połączeniu z Bankiem Zachodnim w 2001 r. Do rozstania doszło w 2010 r. Mateusz Morawiecki pracował w Banku Zachodnim od 1998 r., od 2001 r. był wiceprezesem, a od 2007 do 2015 r. prezesem BZ WBK. Gajdziński współpracował z obecnym premierem, siłą rzeczy jego publikacja w większości poświęcona jest karierze bankowej Morawieckiego. Tytuł „Delfin” nawiązuje jednak do politycznej, a nie bankowej kariery Morawieckiego. Były rzecznik BZ WBK twierdzi, że już w 2007 r. Morawiecki przejawiał bardzo duże zainteresowanie polityką.

To nie jest żadną niespodzianką – wcześniej premier pracował w administracji rządowej, a w latach 1998-2002 był radnym sejmiku dolnośląskiego, mandat uzyskał z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Lektura „Delfina” miejscami nuży, zwłaszcza gdy autor zagłębia się w meandry roszad personalnych czy innych bankowych informacji. Książka ma charakter plotkarski – autor sporo pisze o sobie i o innych osobach związanych z bankowością. Można jednak tam znaleźć np. i taką ciekawostkę, że Morawiecki był „zakręcony” na punkcie historii powstania warszawskiego i potrafił sugestywnie o tym opowiadać, a od wielu lat w miesiącach powstańczych, czyli od 1 sierpnia do 2 października, nie pija żadnego alkoholu, nawet kieliszka wina. Jest to rodzaj hołdu, który oddaje powstańcom. Dla dziennikarzy centralnych mediów nie jest zresztą tajemnicą, że BZ WBK chętnie dotowało książki czy dodatki do gazet o tematyce patriotycznej.