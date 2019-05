Małopolskie Orły nagrodzone

Podczas uroczystości zorganizowanej 13 maja w hotelu Qubus nagrody z rąk redaktora naczelnego Jacka Pochłopienia odebrały Orły Wprost – najlepsze firmy województwa małopolskiego, wyłonione przez redakcję we współpracy z wywiadownią gospodarczą Bisnode.

w kraju i za granicą

Orły Wprost to zestawienie firm osiągających najlepsze wyniki finansowe. Pod uwagę brane są m.in. przychody, zyski, odpowiednia rentowność, dodatkowo Bisnode, które opracowuje dane, sprawdza, czy kandydaci do wyróżnienia nie są notowani na listach niesolidnych płatników. Zestawienie ma charakter ogólnopolski, dyplomy i statuetki wręczane są podczas gal organizowanych w poszczególnych regionach. W Krakowie nagrody odebrały tak znane przedsiębiorstwa, jak Maspex, zaliczający się do największych firm spożywczych w Europie Środkowej i Wschodniej (m.in. marki Tymbark, Łowicz, Krakus), Comarch, jeden z liderów sektora IT w naszej części Europy, działający w tej samej branży Veracomp, Oknoplast – liczący się na świecie producent okien, czy Wiśniowski, znany producent m.in. bram garażowych. W gronie laureatów znalazł się również Port Lotniczy im. Jana Pawła II. Kolejne inwestycje (m.in. nowy terminal) towarzyszą rosnącej liczbie przewozów. Według ostatnich danych od stycznia do kwietnia 2019 r. port obsłużył 2,3 mln pasażerów, czyli o ponad 320 tys. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. LOT wprowadził niedawno nowe połączenia z Krakowa do Bukaresztu i Olsztyna, rozwija swoją siatkę ważny dla lotniska Ryanair, a 8 maja otworzył tam swoją bazę Wizz Air i zamierza w niej umieścić trzy samoloty. Tytuł Lidera Biznesu i statuetkę za najlepsze wyniki finansowe otrzymał w Krakowie Tauron Dystrybucja, największy dystrybutor energii w Polsce obsługujący ok. 5,6 mln klientów.