Spod wody

Tytułowa Różowa Mysz to pisarz opisany jako „istota dziwna, dociekliwa, nieustraszona i tchórzliwa, zawsze na granicy paniki i prawdy, zdrady i wierności”. W podtytule zaś jest informacja, że ta pozycja to „niewielka czarodziejsko-polityczna powieść dla dorosłych”. Dziwne? Dziwne! Czarodziejsko-polityczna proza okazuje się ponurą baśnią, którą napisał chyba najbardziej znany w Polsce rosyjski pisarz współczesny Wiktor Jerofiejew. Jej akcja – jak to w baśniach – przekracza bariery możliwego i niemożliwego, ale nie ma cudownego zakończenia, jak powinno być w baśni. Bo to jednak książka dla dorosłych, choć bohaterką jest dziewczynka, która wyprawia się do podwodnego miasta zmarłych, by sprowadzić do normalnego świata swoich rodziców wciągniętych tam wraz z jachtem.