Upadek Theresy May: lepiej późno niż wcale

ŁAMIĄCY SIĘ GŁOS USTĘPUJĄCEJ PREMIER THERESY MAY, KTÓRA Z PŁACZEM ODCHODZI ZE STANOWISKA, PRZEJDZIE DO HISTORII WIELKIEJ BRYTANII. Być może ckliwość tej sceny przebije nawet inny smutny rekord pobity przez jej gabinet: żaden inny premier w kilkusetletnich dziejach brytyjskiego parlamentaryzmu nie miał przeciw sobie większej liczby posłów niż ona. Bo choć Theresie May trudno odmówić uznania za heroiczny upór w próbie doprowadzenia do brexitu, to w brutalnej politycznej rzeczywistości liczy się jedno: pani premier, choć starała się bardzo, poniosła spektakularną klęskę.