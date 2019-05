Nagrodzono największe polskie firmy

Miłosz Wachowski

Cieszymy się, że polskie firmy rosną tak, jak nasza gospodarka. Rozpychamy się w kraju, ale zaczynamy się też coraz silniej rozpychać za granicą. Jesteśmy gospodarką otwartą. Stosunek naszego eksportu do PKB przekroczył 50 proc., co może robić wrażenie. Dla naszego rządu najważniejsze jest, żeby polskie firmy rosły i zdobywały nowe rynki. Nie chodzi tylko o rynki europejskie, bo te już stanowią 80 proc. naszego eksportu, lecz także rynki na innych kontynentach. Żeby nasze firmy stawały się markami rozpoznawalnymi na całym świecie. Zależy nam także, aby duże polskie firmy współ pracowały z rodzimymi, mniejszymi firmami tak, aby pomagały im we wzroście – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. To on podczas gali wręczył nagrodę zwycięzcy najważniejszego rankingu. PKN Orlen zajął pierwsze miejsce na Liście 200 największych polskich firm. Nagrodzono również największych polskich eksporterów oraz najszybciej rozwijające się polskie firmy.