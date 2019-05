Mazowieckie firmy zebrały laury

Święto przedsiębiorczości w świątyni przedsiębiorczości – tak Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, rozpoczął galę na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podczas której odebrali nagrody najlepsi przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, Orły Wprost. Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez „Wprost” i wywiadownię gospodarczą Bisnode. Na podstawie danych, ujawnianych zgodnie z polskim prawem, są wybierane firmy osiągające najlepsze wyniki finansowe. Bisnode sprawdza, czy kandydaci do nagrody nie są notowani na listach dłużników. Zestawienie Orłów Wprost ma charakter ogólnopolski, nagrody są wręczane na galach w regionach. W stolicy i wokół niej lokuje się wiele wiodących firm w Polsce, znajduje to swoje odzwierciedlenie w zestawieniu Orłów Wprost.

Lista laureatów z województwa mazowieckiego jest najdłuższa. W ich gronie znalazły się polskie spółki światowych potentatów, m.in. General Electric i Siemensa, tak znane firmy jak producent słodyczy Lotte Wedel czy Pruszyński, wreszcie istotna dla polskiej gospodarki GPW. – Cieszymy się, że jesteśmy w gronie tegorocznych nagrodzonych. GPW to ważne źródło pozyskiwania kapitału dla krajowych oraz zagranicznych spółek, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że stanowią one na Giełdzie większość wśród notowanych emitentów. Giełda dostarcza także finansowania dla projektów innowacyjnych i wkracza ze swoimi kompetencjami biznesowymi w inne sektory gospodarcze, przyczyniając się pośrednio także do ich rozwoju i zwiększania ich nowoczesności.

Przykładem może być platforma żywnościowa, czyli giełdowy rynek rolny, nad którego uruchomieniem właśnie pracujemy – mówi Izabela Olszewska, wiceprezes GPW, i dodaje, że GPW od lat buduje wartość dla swoich akcjonariuszy. W 2018 r. GK GPW ogłosiła aktualizację strategii i nowe inicjatywy. Część z nich opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na przykład w marcu tego roku Rada Giełdy zaakceptowała uruchomienie inicjatywy GPW Tech. Zakłada ona rozwój samodzielnej spółki specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. – Mamy nadzieję, że pozytywne rezultaty naszych działań będą w najbliższym czasie zauważalne dla samej GK GPW, jak również dla uczestników rynku i polskiej gospodarki – mówi Izabela Olszewska.

Podczas gali zostały wręczone nagrody specjalne najlepszym przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, w ramach konkursu realizowanego wspólnie przez „Wprost” oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wręczono dwa wyróżnienia, otrzymali je: Kraina Czarnego Bzu Teresy i Andrzeja Lubeckich, którzy dzięki własnej plantacji i tradycyjnym recepturom łączą zdrowotne i smakowe właściwości tej rośliny oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, z historią sięgającą 1931 r. Laureatem została spółka Eterno, oferująca naturalne przetwory owocowe i warzywne. Galę zwieńczyła nagroda specjalna dla Anny Gornostaj, znanej i lubianej aktorki, która od lat działa na styku biznesu i sztuki jako dyrektorka prywatnego Teatru Capitol.