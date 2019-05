Pięć lat niskich rat

Marta Szuma

Kupno nowego samochodu zwykle kojarzy się ze znacznym jednorazowym wydatkiem. Jeżeli nie mamy lub nie chcemy wydawać na niego gotówki, udajemy się do banku. Taki kredyt może być jednak sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Sytuacja wygląda inaczej przy kredycie z niskimi ratami, który w różnych formach oferuje klientom marek samochodowych Grupy Volkswagen finansowa marka Volkswagen Financial Services: możemy jeździć nowym autem, płacąc nawet dwukrotnie niższe miesięczne raty niż w klasycznych produktach finansowych. – Jest to możliwe dzięki temu, że w kredycie z niskimi ratami klienci co miesiąc spłacają tylko zakładaną utratę wartości samochodu w okresie umowy, a nie jego całą wartość – mówi Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services. – Dodatkowo w ratę kredytu wliczone jest ubezpieczenie samochodu na pierwszy rok umowy.