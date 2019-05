Program dla zdrowia

Katarzyna Świrydowicz

Słodycze, lody, chipsy i napoje gazowane. Żadna tajemnica, że właśnie to najbardziej lubią dzieci. Jak skłonić je do zmiany sposobu odżywiania? Sposób jest prosty: częstować je owocami, warzywami i nabiałem. Na pewno polubią. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży to główny cel „Programu dla szkół”. Pomysłodawcy programu chcą to osiągnąć przez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie uczniów. Zmiana nawyków żywieniowych jest bardzo ważna, m.in. dlatego, że problem nadwagi i otyłości dotyczy już 30 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przyczyny? To m.in. właśnie nieprawidłowy sposób odżywiania i zbyt mało ruchu.