Jak powstaje kraftowe piwo z Tarnowa

Piotr Sosin, ZAŁOŻYCIEL BROWARU TRZECH KUMPLI

Dzisiaj Trzech Kumpli wraz z browarem Zapanbrat, w którym od dwóch lat warzymy piwa na wyłączność, to totalnie zafascynowana piwami kraftowymi ekipa 16 osób. Do dzisiaj czujemy to, co czuliśmy podczas pierwszych warek w tarnowskiej kuchni. Doprawdy, gdy spróbuje się go raz, piwowarstwo jak wirus dostaje się do krwiobiegu. I tak łatwo nie odpuszcza.