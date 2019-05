Spokojna rozmowa

Adam Zagajewski, świetny poeta, jest też chętnie publikowanym na całym świecie eseistą. Kolejny zbiór takich jego tekstów wyjaśnia dlaczego. Bo to pisarz, który stara się unikać, jak tylko to jest możliwe, jazgotu wiadomości, którymi zalewa nas świat, czego – jak pisze – doświadczamy zwłaszcza wieczorami. „I pomyśleć, że były epoki, kiedy wieczorami się muzykowało – puszcza wodze wyobraźni – grało Schuberta albo wyciągi fortepianowe nowych oper…”. To wizja elegancka i dotycząca niewielkiej części społeczeństwa. Ale piękna. I w tę stronę prowadzi Zagajewski swoich czytelników – do krainy estetycznego i intelektualnego wyrafinowania, gdzie „nie ma hejtu, nie dochodzi do bójek” i gdzie powinniśmy dążyć do zrozumienia siebie poprzez „muzykę, obrazy, literaturę, historię, filozofię”, gdzie królują fakty i metafory. Spokojny namysł Zagajewskiego jest czymś imponującym w świecie rozkołysanych emocji.

Adam Zagajewski, „SUBSTANCJA NIEUPORZĄDKOWANA”, Znak