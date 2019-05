Grzeszyć można wszędzie

Wbrew temu, co by się zdawało, kiedy się słucha ostatnio szumu informacyjnego wokół, istnieją także księża, którzy poważnie traktują swoje powołanie, bez problemu utrzymują celibat, może nawet wierzą w Boga, a dzieci kochają tak, jak my wszyscy – miłością całkowicie aerotyczną. Choć może byłby to niezły news, niestety, nikt mnie nigdy nie molestował, a byłyby po temu okazje, ponieważ aż do bierzmowania byłem bardzo aktywny w katolickim ruchu mojego wrocławskiego kościoła Świętej Rodziny na wrocławskim Biskupinie.