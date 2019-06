Homar i spółka

Aneta Kołaszewska

Wraz z nadejściem sezonu letniego rośnie apetyt na ryby i owoce morza. Przypominają nam o wakacjach i beztroskich chwilach spędzonych w nadmorskich tawernach. I chociaż Warszawa zdecydowanie nie leży nad morzem, tutaj również można zjeść świeżego homara wyłowionego prosto z wody, czyli z homarium. Homarium – akwarium do przechowywania żywych homarów, to nie tylko praktyczne rozwiązanie, lecz także pewien rodzaj atrakcji dla gości restauracji, którzy mogą obejrzeć skorupiaki i wybrać ten, który życzą sobie zobaczyć na talerzu. Homaria znajdziemy w warszawskiej restauracji L’Arc Varsovie, która od lat oswaja warszawiaków z tymi egzotycznymi skorupiakami, sprowadzając je co najmniej dwa razy w tygodniu bezpośrednio z Holandii lub Kanady, gdzie poławia się prawie połowę konsumowanych na całym świecie homarów. Specjalnością restauracji są właśnie homary, a także ostrygi i mule. Poza tym można zamówić tu różnego rodzaju dania z ryb morskich.