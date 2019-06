Kilka powyborczych prognoz

Spodziewałem się bardziej wyrównanego wyniku wyborów europejskich. Mniej więcej takiego, jaki pokazał się w poprzednią niedzielę o 21.00, na podstawie tzw. exit polls. Przypuszczałem więc, że te wybory nie dadzą nam wyraźniejszych powodów do przewidywania dalszego rozwoju zdarzeń w Polsce. I że wszystkiego dowiemy się dopiero jesienią, po „prawdziwych” wyborach, których stawką będzie realna władza. Samo w sobie bowiem rozstrzygnięcie, która partia pośle dwóch czy pięciu europosłów więcej do Brukseli, nie ma znaczenia. Za to dla naszego życia i przyszłości wiele znaczy to, kto w kraju sprawuje władzę.