Zielona Góra samolotem

Marek Luster

Od 6 czerwca można podróżować z Warszawy do Zielonej Góry zarówno rano, jak i wieczorem w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W środę i niedzielę oferowany jest jeden rejs dziennie.

Atrakcje regionu

To idealny układ połączeń zarówno dla biznesmenów, którzy muszą wyjechać na jeden dzień w interesach, jak i turystów, którzy chcieliby poznać piękny region lubuski. Turystów z pewnością zainteresują niezwykłe muzea w Wolsztynie, z wyjątkową parowozownią na czele. Atrakcje regionu lubuskiego na tym się oczywiście nie kończą. Podczas podróży do Zielonej Góry warto odwiedzić urocze winnice, z których pochodzą aromatyczne polskie wina. Miłośnicy natury docenią również przepiękny park Mużakowski, czyli największy w Polsce i Niemczech krajobrazowy park stylu angielskiego. Należy do najwspanialszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. W 2004 r. został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjątkową florę i faunę można także podziwiać w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

Spotkamy tam rzadkie gatunki ptaków, m.in. bąka, bielika, cyraneczkę, derkacza czy łabędzia czarnodziobego. Sama Zielona Góra również może się pochwalić uroczymi miejscami, chociażby słynną Palmiarnią, w której znajdziemy ponad 150 gatunków roślin ze stref równikowej i zwrotnikowej.