Hossa Bessa

Odkurzanie Zelmera

Miksery i odkurzacze marki Zelmer znikają ze sklepowych półek. Niemiecki koncern BSH, który kupił polską firmę w 2013 r. za 500 mln zł, ogłosił, że kończy produkcję małego sprzętu AGD pod marką Zelmer. Roboty kuchenne, blendery czy opiekacze mają być produkowane tylko pod markami Siemens i Bosch, które również należą do grupy BSH. Małe AGD od Zelmera będzie można kupić jeszcze do końca tego roku lub do wyczerpania zapasów. Polska marka z Rzeszowa pozostanie wyłącznie przy dużym sprzęcie AGD, czyli pralkach, lodówkach czy piekarnikach.