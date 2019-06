Internetowa rewolucja na piątkę

Hubert Modrzejewski

1,8 gigabita na sekundę (Gb/s) to zawrotna prędkość transferu danych, którą udało się osiągnąćpodczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez firmę Orange. 5G – bo to właśnie ta technologia była testowana – to zbliżający się wielkimi krokami przełom w świecie mobilnego internetu. Nowy standard w porównaniu ze znaną technologią 4G LTE jest od niej już sześć razy szybszy (zestawiając momenty wprowadzania obu technologii). Jak zapowiada Jean-Franćois Fallacher, prezes Orange Polska, testowa wersja sieci 5G zostanie uruchomiona w kilku miastach Polski jeszcze w tym roku. Co właściwie kryje się za nowym produktem?