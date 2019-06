Kobieta w niekobiecej branży

ROZMAWIAŁA Olga Kowalska

Sukces w branży budowlanej. Taki był plan? Powie pani: od dziecka chciałam budować domy?

Absolutnie nie! Zawsze byłam humanistką. Skończyłam filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Wyjechałam do Anglii podszkolić język. A potem wróciłam i stanęłam przed pytaniem: co dalej? Znalazłam ogłoszenie z ofertą pracy. Nie było informacji, że chodzi o branżę deweloperską ani że o dział sprzedaży. Pamiętam rozmowę kwalifikacyjną. Myślałam: „Nie, to nie dla mnie, nigdy w życiu”. A jednak.