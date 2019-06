Ksiądz, kowboj i kasety wideo

Niewiele pamiętają z poprzedniego systemu. Urodzili się na początku lat 80. Świata uczyli się po przełomie, wśród szczęk otaczających warszawski Pałac Kultury i kolorowych reklam opanowujących przestrzeń publiczną. Za setki tysięcy niezdenominowanych złotych kupowali gumę Donald w osiedlowych sklepach i poznawali kino w wypożyczalniach kaset wideo. – Moją ulubioną prowadził pan Zbyszek – mówi Jan P. Matuszyński, autor „Ostatniej rodziny”. – Na tych samych półkach stały tam filmy z Van Damme’em czy Schwarzeneggerem i dzieła Greenawaya, Lyncha, Herzoga. Myślę, że ten miks czuje się w naszych propozycjach. Dzisiaj reżyserzy z pokolenia 30-latków wracają do lat 90. Nie po to, by karmić sentymenty smakami i zapachami wczesnej młodości, ale aby lepiej zrozumieć tamte czasy. A także współczesne, które wciąż kryją blizny po transformacji.