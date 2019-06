Kalejdoskop

Przemoc i seks

O DZIWO, „NEONOMICON” ROZPOCZĄŁ SWÓJ ŻYWOT JAKO CHAŁTURA. Ale jako że odpowiada za serię bodaj najbardziej ekscentryczny, a zarazem i najgenialniejszy żyjący twórca komiksowy, nie może być mowy o dziele przeciętnym. I choć ten intertekstualny mariaż narracyjnego zmysłu Alana Moore’a oraz prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta niewyrobionemu czytelnikowi może wydać się nadmiernie zwulgaryzowany i niejasny, jest to rzecz tyleż wysmakowana, co kampowa. Zbiorcze wydanie prócz komiksu tytułowego zawiera również quasi-prolog – adaptację kawałka prozatorskiego Moore’a o federalnym śledczym rozpracowującym tajemniczy kult. Dalszy ciąg to dochodzenie prowadzone przez FBI, którego agenci natrafiają na tropy wyjęte żywcem z opowiadań Lovecrafta. A twórcy „Neonomiconu” cokolwiek bezczelnie interpretują prozę Samotnika z Providence, wyciągając z niej to, co ten skrzętnie przykrywał bujnymi metaforami: przemoc i seks. I mieszają je z pulpowym kryminałem. Zdecydowanie nie dla każdego! Bartosz Czartoryski

NEONOMICON, Alan Moore, Jacen Burrows. Wyd. Egmont