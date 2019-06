Mistrzów muszę mieć w pobliżu

Miłością do kina zaraził mnie tata, który był kinomaniakiem. Oglądałam z nim wszystko, szczególnie filmy ze Zbigniewem Cybulskim. Dzięki Cybulskiemu i przez niego marzyłam o aktorstwie. Do tej pory przechowuję stare kasety VHS z nagranymi spektaklami Teatru Telewizji, w których wystąpił. Nieustająco kupuję też DVD z jednym filmem, „Do widzenia, do jutra” (w reż. J. Morgensterna – przyp. red.), bo wydaje mi się, że ktoś go ode mnie pożyczył i nie oddał. Po czym przychodzę do domu i okazuje się, że mam już trzy sztuki. Mam fobię, że może się zdarzyć taka sytuacja, że zechcę go obejrzeć i nie będzie go pod ręką.