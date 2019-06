5 sposbów …walkę z jet lagiem

Karol Górski

Rada 1

Przygotuj się do lotu

Przygotowania organizmu do długiego lotu warto rozpocząć już kilka dni wcześniej. Chodzi tu przede wszystkim o dostosowanie godzin snu do zegara obowiązującego w strefie czasowej, w której mamy się znaleźć. To, czy wskazówki zegara biologicznego przesuwamy do przodu czy do tyłu, zależy od kierunku lotu. Jeśli lecisz na wschód, w dniach poprzedzających lot postaraj się kłaść spać mniej więcej dwie godziny wcześniej niż zazwyczaj. W przypadku podróży na zachód, działaj odwrotnie, połóż się trochę później, niż masz w zwyczaju. Dzięki temu szok związany ze zmianą czasu będzie nieco mniejszy.