Niedyskrecje parlamentarne

JANINA OCHOJSKA (KE), NA KTÓRĄ GŁOSOWAŁO 307 TYS. OSÓB, ma podobno żal do Platformy Obywatelskiej. O co? – Zostawili ją w kampanii zupełnie samą. Struktury partii nie pracowały na jej sukces. A przecież Jance było trudniej prowadzić kampanię przez chorobę – opowiada nasz rozmówca. I twierdzi, że w ten sposób partia sama sobie zaszkodziła. – Janka dostała dobry wynik bez pomocy partii. Teraz nie czuje z nią żadnego związku, a to odbije się na jej obecności w Parlamencie Europejskim, a dokładniej na tym, że nie będzie współpracowała z Platformą Obywatelską – mówi.