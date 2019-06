Info radar

Samorządowcy do Senatu pilnie poszukiwani

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek jest namawiany przez PiS, żeby startował w jego barwach na senatora w najbliższych wyborach parlamentarnych – dowiedział się „Wprost”. Lista samorządowców opozycyjnych może się więc zetrzeć z listą samorządowców rządowych. Opozycyjni samorządowcy nie kryją, że chcą jesienią odbić Senat z rąk PiS. – Od miesięcy na prezydentów miast, głównie powiatowych, wywierane są bardzo silne naciski, żeby stanęli do walki o mandaty senackie – opowiada jeden z prezydentów poddawanych takiej presji. Do niego emisariusze samorządowców dotarli już pół roku temu, by zapewnić, że projekt ma ciche poparcie Donalda Tuska.