Wolność mediów

WOLNOŚĆ JEST STANEM RZADKIM. JAKO FAKT POJAWIA SIĘ W SZCZEGÓLNYCH I SZYBKO PRZEMIJAJĄCYCH OKRESACH HISTORII. Zawsze natomiast jest przedmiotem naszych hucznych deklaracji. Gdyby jednak postawić obywateli przed wyborem: „500 plus na wszystko (dzieci, krowy, paliwo, pietruszkę, trumnę) lub wolność”, to zapewne wybraliby to pierwsze. Z reguły wolność (po krótkim triumfie) przegrywa z potrzebami władzy, konformizmem i lenistwem ludzi, strachem przed utratą pracy, potrzebą zrobienia kariery i niewolniczymi nawykami, których ludzkość ma znacznie więcej niż tych związanych z wolnością.