Czas rozliczeń w PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe zaskoczyło chyba wszystkich, gdy już sześć dni po eurowyborach przegranych przez Koalicję Europejską ogłosiło, że formuła tej koalicji się wyczerpała. I że teraz PSL będzie budowało Koalicję Polską. Po stronie opozycji zapanowała lekka konsternacja. Za to Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki, członek Zjednoczonej Prawicy, zareagował na tę wieść wpisem na Twitterze: „PSL i Zjednoczona Prawica to naturalny sojusz”. „Jarek, sorry, ale nie mamy tak giętkiego kręgosłupa jak Ty” – odpowiedzieli młodzi działacze prowadzący profil @nowePSL. Rzecz w tym, że w ostatniej kampanii ludowcy, którzy walczyli o mandaty w ramach Koalicji Europejskiej, wili się jak dżdżownica nabita na haczyk. A dżdżownice, jak wiadomo, w ogóle nie mają kręgosłupa.