Bez krwi i kości

W kwietniu tego roku w stanie Missouri Burger King zaczął testować na swoich klientach nową kanapkę Impossible Burger [Niemożliwy Burger – red.]. Pierwszy raz zamiast grillowanego kotleta z wołowiny między bułkę a listek sałaty wsadzono tzw. roślinne mięso, które to prawdziwe miało tylko imitować. Klientom najwyraźniej zasmakowało, bo już w maju sieć zdecydowała, że takie bezmięsne burgery wprowadzi do oferty w całych Stanach. Nieco bliżej nas, bo w Norwegii, podobne testy prowadzi McDonald’s. Do oferty trafiła tam nowa kanapka McFeast, która zamiast wołowiny ma kotlet z fasoli. Standardowo z musztardą, serem, sałatą, pomidorem, cebulą i piklami. W menu pojawił się jeszcze jeden wynalazek. Popularne nuggetsy, ale bez kurczaka w środku.