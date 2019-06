Korposzpiedzy

Robert Ogłodziński

Pod koniec maja Facebook i zależne od niego spółki – Instagram (serwis społecznościowy do dzielenia się zdjęciami) oraz WhatsApp (komunikator internetowy), stały się obiektem szerokiego śledztwa IDPC. To rządowa irlandzka komisja zajmująca się bezpieczeństwem danych. Dochodzenie związane jest z domniemanym łamaniem przez koncern zasad RODO – regulacji Unii Europejskiej, która od mniej więcej roku stosowana jest do oceny, w jaki sposób firmy wykorzystują dane osobowe swoich klientów. Szerzej w Europie znana jest pod skrótem GDPR, czyli General Data Protection Regulation.