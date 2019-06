Internetowy przełom

Hubert Modrzejewski

Niedawno Korea Południowa jako pierwszy kraj na świecie uruchomiła komercyjną sieć 5G. Korzysta z niej już kilkaset tysięcy mieszkańców. W Polsce trwają intensywne przygotowania do wdrożenia nowego standardu. Orange Polska zapowiedział, że do końca roku planuje uruchomić w kilku miastach testową sieć 5G. Nowy standard internetu mobilnego oznacza kilkakrotny wzrost transferu danych i liczby obsługiwanych urządzeń, a także duże zmniejszenie opóźnień w przekazywaniu informacji. 5G to także pierwsze rozwiązanie, które ma służyć w takim samym stopniu łączeniu ludzi, co urządzeń autonomicznych.