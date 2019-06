Przygotujmy się na coraz szybsze zmiany

Czy zdajemy sobie sprawę ze znaczenia i konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej?

Nie sądzę. Czwarta rewolucja przemysłowa dopiero się rozpoczyna. I choć dużo mówi się o potencjalnym, ogromnym wpływie najnowszych technologii na nasze codzienne życie, trudno jest nam pojąć, jak wielki on w rzeczywistości będzie. Roy Amara [amerykański naukowiec i futurysta – red.] ujął to bardzo dobrze, twierdząc, że „zazwyczaj przeceniamy wpływ technologii w krótkiej, a nie doceniamy go w długiej perspektywie czasowej”.