Rewolucja dotyczy nas wszystkich

Polacy lubią nowoczesne rozwiązania i chętnie z nich korzystają, np. w telekomunikacji czy w świecie finansów. Jak plasujemy się na mapie świata, biorąc pod uwagę czwartą rewolucję przemysłową?

Czwarta rewolucja przemysłowa to w Polsce jeszcze stosunkowo nowa terminologia. Trend ten szczególnie widoczny jest w Stanach Zjednoczonych i krajach wysoko rozwiniętych. Blockchain, internet rzeczy, big data czy robotyzacja to technologie i rozwiązania Przemysłu 4.0, które zmieniają nie tylko procesy w firmach, lecz także całe modele ich operowania. Dziś w dużej mierze Industry 4.0 utożsamiane jest przede wszystkim z rozwiązaniami dla przemysłu. Jednak w mojej ocenie musimy zaczekać na 4.0 jako na szersze zjawisko, które będzie przebiegało bardzo gwałtownie i dynamicznie, zmieniając nie tylko zasady funkcjonowania biznesu, ale również nasze życie prywatne. W Polsce wciąż nie możemy mówić o poziomie 4.0 we wszystkich branżach czy w każdym regionie. Jednak na szczególną uwagę zasługuje sektor finansowy, zwłaszcza bankowość. Polska ma jedne z najbardziej nowoczesnych rozwiązań w sektorze bankowym: płatności zbliżeniowe, mobilne aplikacje, chatboty czy sztuczna inteligencja to tylko niektóre z wprowadzonych już rozwiązań, które pozwalają odpowiadać na potrzeby klientów. Toczą się także prace nad rozwiązaniami biometrycznymi.