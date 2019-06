Ciśnienie w dół

Gdy krew wywiera zbyt mocny nacisk na tętnice, systematycznie je niszczy. Grozi to zawałem serca, udarem mózgu, miażdżycą, uszkodzeniem nerek, wzroku, niewydolnością serca i wieloma innymi spustoszeniami w organizmie. Najprościej: nadciśnienie skraca życie. Rocznie zabija 9,4 mln osób – to pierwsza przyczyna zgonów na świecie. Co jednak oznacza nadciśnienie i jakie wartości są optymalne? Lekko powyżej 120/70 mm Hg – taki wynik pomiaru ciśnienia jest obecnie uważany za idealny (nieco inna norma obowiązuje dla osób powyżej 65. roku życia – zob. ramka). 140/90 i więcej to już nadciśnienie (a według najnowszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – przy pomiarze w domu już nawet 135/85). Zgodnie z tymi kryteriami w Polsce nadciśnienie tętnicze ma ponad 10 mln osób. Jeszcze ostrzejsze normy obowiązują od 2017 r. w Stanach Zjednoczonych – tam wartości już powyżej 130/80 są uważane za zbyt wysokie.