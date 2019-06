Chroń nerki, unikniesz kamicy

Małgorzata Dobrowolska

Osłabienie, któremu czasem towarzyszy ból mylony z dolegliwościami kręgosłupa lub wzdęciem, mogący promieniować od łopatki do uda. Po raz pierwszy potrafi chorego zaskoczyć. Jest tak silny, że kolejny raz nie pomyli go z niczym innym. To objawy kolki będącej skutkiem kamicy nerkowej, jednej z najczęstszych chorób układu moczowego, która występuje nawet u co dziesiątego Polaka. Charakterystyczny jest tzw. objaw Goldflama – po lekkim uderzeniu w okolicy nerki grzbietem dłoni lub pięścią chory zwija się z bólu.