Jakub Banasiak

III RP konkursami artystycznymi stoi. Wymieńmy najważniejsze: Konkurs Gepperta, RybieOko, Artystyczna Podróż Hestii, Spojrzenia, Nagroda Artystyczna Siemensa, Coming Out, Konkurs Fundacji Grey House, Młode Wilki. W ostatnich dniach ogłoszono wyniki dwóch spośród nich, i to tych istotnych: studenckiej Artystycznej Podróży Hestii i przeznaczonych dla artystów do 35. roku życia Spojrzeń. Jednak ich wyniki nic w polskiej sztuce nie zmieniły, obeszły co najwyżej uczestników, a i to na chwilę. Opinie krytyków rozjeżdżały się z wyborami jurorów. Ot, rytuał. Jak co roku. Dlaczego znaczenie konkursów jest odwrotnie proporcjonalne do ich liczebności?