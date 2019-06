Zwykłe życie

Minęło pięć lat od ostatniego studyjnego albumu jednego z najważniejszych muzyków w historii rocka – głosu sumienia i wnikliwego obserwatora amerykańskiego społeczeństwa. Bruce Springsteen już ponad dwie dekady temu podjął decyzję, że nagrywa tylko wtedy, kiedy chce i we własnym tempie. Na płycie „Western Stars” pozostaje skoncentrowany i wyciszony. Opowiada o codziennym życiu zwykłego człowieka, ale jak na autora „Born In the USA” przystało, nie brakuje tu gorzkich refleksji o dzisiejszych czasach. A ich siłę wzmacniają orkiestrowe aranżacje – jak np. we wzruszającej piosence „Chasin’ Wild Horses”. To jeden z najlepszych rockowych albumów tego roku.

Bruce Springsteen, „WESTERN STARS”,vSony