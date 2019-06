Napisane szeptem

Druga książka Żanny Słoniowskiej, pochodzącej ze Lwowa polskiej autorki, która kilka lat temu debiutowała interesującą i dobrze przyjętą nie tylko w Polsce powieścią „Dom z witrażem”. Mawia się czasami, że jedną książkę każdy może napisać, bo każdy nosi w sobie swoją opowieść i że talent weryfikuje dopiero drugi utwór. Więc dobra wiadomość jest taka: Słoniowska pokonała ten egzamin w świetnym stylu. Napisała subtelną, wyciszoną powieść o związku dwojga ludzi ze świata literatury, który jest związkiem zamkniętym w niedopowiedzeniach, zaplątanym w uniki, niemożliwość rozkwitu. Niby więc jest, a właściwie to go nie ma. No, ale bardziej jest, bo rozgrywa się w głowach dwojga osób rozdzielonych odległością, granicami, doświadczeniami, widujących się sporadycznie i z ukrywaną radością. Nawet gdy dojrzewa dramat, to całe narastające napięcie jest opowiedziane półgłosem, co jest w sumie bardziej poruszające, niż gdyby ktoś zaczął krzyczeć.

Żanna Słoniowska, „WYSPA”, Znak Litera Nova