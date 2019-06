RADZI Jakub Sobczak

Słowo „crowdfunding” dobrze się u nas przyjęło i często używamy go w odniesieniu do tego typu działalności. Warto jednak podkreślić, że istnieje jego polski odpowiednik: finansowanie społecznościowe. Już sam termin wyjaśnia w skrócie, na czym polega ten typ dotacji. Osobiście zajmuję się crowdfundingiem opierającym się o nagrody. Jest to rodzaj finansowania społecznościowego bazującego na wpłatach społeczności, którą za pośrednictwem platformy uda się zgromadzić autorom projektu. Organizują oni zbiórkę, w ramach której ludzie wpłacają pieniądze na rzecz ich przedsięwzięcia. Dla finansujących przewidziane są nagrody, będące formą świadczenia wzajemnego.