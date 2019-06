Info radar

Wielkie urodziny prezesa

WPiS szykuje się wielka feta z okazji 70. urodzin Jarosława Kaczyńskiego – dowiedział się „Wprost”. We wtorek 18 czerwca prezes Jarosław Kaczyński kończy 70 lat. Lider PiS nigdy nie organizował wielkich przyjęć urodzinowych w stylu Lecha Wałęsy czy Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednak tym razem jego współpracownicy zamierzają wyprawić mu urodzinowe party. Szczegóły utrzymywane są w wielkiej tajemnicy. Od czasu katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński nie obchodzi urodzin. Jednak jego otoczenie się tym nie przejmuje. Tego dnia osobiście składa kwiaty na grobie brata na Wawelu, niezbyt chętnie przyjmuje nawet życzenia od bliskich. Jednak tym razem współpracownicy doszli do wniosku, że ze względu na okrągłą rocznicę urodzin – można zrobić wyjątek. – Oczywiście nie będzie to huczna zabawa, raczej nieco bardziej uroczyste przyjęcie – mówi jedna z osób zaangażowanych w organizację imprezy. JM, EO