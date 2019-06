Historie miłosne z Kościołem w tle

Premiera spektaklu „Dzieci księży” na Scenie na Woli Teatru Dramatycznego w Warszawie zbiegła się z opublikowaniem w internecie filmu braci Sekielskich – „Tylko nie mów nikomu”. To przypadek?

Nie było to w żaden sposób wykalkulowane. Temat kler cały czas krąży i jest tak gorący, że szukamy różnych form wypowiedzi, żeby podjąć dialog z widzami. To wspaniale, że robi to właśnie sztuka, bo polityka już nie wystarcza.