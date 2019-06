Rozwód z dzieckiem

Michał Pozdał, psychoterapeuta, który pracuje z mężczyznami w trakcie rozwodu albo po nim, powtarza swoim pacjentom: – Chcesz nadal być ojcem? To nastaw się, że łatwo nie będzie. Nawet jeśli mieszkasz teraz na drugim końcu miasta, wstawaj o piątej, woź dziecko do szkoły, póki jest w takim wieku, że tego potrzebuje. Nie ma, że jedziesz na konferencję i nie możesz odrobić z nim lekcji, ty masz dziecko. Jeśli ty się tym nie zajmiesz, zrobi to matka, bo ona musi, nie ma wyjścia. Ustalmy, że ty też nie masz wyjścia. Albo nie masz dziecka. Utrata kontaktu ojców z dziećmi to częsty problem po rozstaniu rodziców.