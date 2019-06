Niebezpiecznie na Wschodzie

Nie doceniamy zjawisk, które właśnie dzieją się w małej Mołdawii. Kiedy piszę ten komentarz, jest niejasne, co dalej wydarzy się w Kiszyniowie. Ale to, co już się od ubiegłego poniedziałku wydarzyło, każe z niejaką obawą patrzeć na cały postsowiecki Wschód. W tym małym, liczącym nieledwie 3,5 mln ludzi kraju, w lutym odbyły się wybory. Wygrali je socjaliści – partia nie tylko zdecydowanie najbardziej popularna w Mołdawii (obecne sondaże dają jej ponad 40 proc.), ale też najściślej dyspozycyjna względem Moskwy.