Lista 100 najbogatszych Polaków

369 mln zł, czyli o 40 mln zł więcej niż przed rokiem, trzeba było mieć, żeby zadebiutować na tegorocznej Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Próg wejścia rośnie niemiłosiernie z każdym rokiem, bo puchną fortuny najzamożniejszych ludzi w kraju. Cała setka uzbierała ok. 153 mld zł majątku, czyli o 10 mld zł więcej niż rok temu. Lokalnie to rekordowa kwota, ale globalnie 100 najbogatszych Polaków ma w sumie zaledwie jedną trzecią tego, co jeden Amerykanin Jeff Bezos, czyli najbogatszy człowiek na Ziemi. Na liście zadebiutowało aż 19 nowych postaci. Wśród nich Paweł Marchew ka, którego Techland wyrósł na drugiego największego producenta gier komputerowych w kraju. Jest też Igor Klaja od marki 4F, w ubraniach której chodzą już olimpijczycy z siedmiu krajów.

Są twórcy turystycznego giganta Itaka czy założyciele popularnych sklepów sportowych Martes Sport. Na liście sporo niespodzianek. Największą z nich jest dramatyczny spadek Leszka Czarneckiego, który w zeszłym roku z 1,5 mld zł majątku plasował się na 22. miejscu listy 100. W tym roku ledwie się do rankingu załapał. Z niecałymi 400 mln zł znalazł się na przedostatnim miejscu. A jeszcze 11 lat temu twórca Getinu był w wiodącej trójce najbogatszych ludzi w kraju. Po raz pierwszy w gronie 100 najbogatszych Polaków znalazł się Marcin Gortat. Po tym, jak rok temu zmienił klub z Washington Wizards na Los Angeles Clippers, dostał ponad milion dolarów podwyżki za sezon. Długo się nią jednak nie nacieszył, bo na początku tego roku kalifornijski klub podjął decyzję, żeby Gortata zwolnić.

Przez lata gry w NBA zdążył się jednak dorobić potężnych pieniędzy, które inwestuje przede wszystkim w nieruchomości położone w Stanach i największych polskich miastach. Na łamach „Wprost” zapowiada po raz pierwszy nową inwestycję, jaką ma być produkcja filmowa. Drugi rok z rzędu tytuł najbogatszego Polaka przypadł Michałowi Sołowowowi, pierwszemu przemysłowcowi III RP. Kontrolowany przez niego chemiczny Synthos, producent podłóg Barlinek czy armatury łazienkowej Cersanit przynoszą co roku setki milionów złotych zysków. Tytuł wicelidera od lat dzierży Zygmunt Solorz z Polsatu. Ex aequo na trzecim miejscu wylądowali po raz drugi Dominika i Sebastian Kulczykowie. Rok temu podjęliśmy decyzję, żeby najbogatsze rodzeństwo w Polsce na liście rozdzielić. Niedługo po tym Kulczykowie sami ogłosili, że proces spadkowy po ich zmarłym w 2015 r. ojcu Janie Kulczyku dobiegł końca i mają dwa oddzielne majątki. Do podziału na stole leżało wszystko: udziały w ojcowskich spółkach, nieruchomości i gotówka. Według naszych informacji Dominika wzięła większą część pieniędzy, Sebastian przejął biznes. Ciekawe, jak w kolejnych latach będą konkurować ze sobą majątki brata i siostry i które z nich lepiej pomnoży odziedziczone miliardy. Tegoroczna Lista 100 to już 30. jubileuszowe wydanie. Pierwsze sylwetki najbogatszych Polaków były tworzone we „Wprost” od połowy lat 80. Z czasem zastąpiły je małe rankingi. W 1989 r. pojawiła się Lista 50 najbogatszych Polaków, w 1990 r. już setka. Od tamtej pory nowe wydanie Listy 100 najbogatszych „Wprost” jest publikowane w czerwcu. I pozostaje najpełniejszym zestawieniem najmajętniejszych ludzi w kraju. Chociaż przez 30 lat wyrosło wiele konkurencyjnych rankingów, próżno w nich szukać takich nazwisk jak Niemczycki, Stokłosa, Gudzowaty, Ptak i wielu innych, którzy przecież polski kapitalizm budowali. Pieniądze i rozmowa na ich temat budzą w Polsce emocje. Podobnie i ranking, który o pieniądzach mówi. Ale cyfra z kwotą przy nazwisku bohatera nie jest najistotniejsza. Ranking ma być inspiracją dla młodych przedsiębiorców, którzy, czytając historie naszych bohaterów, mogą uwierzyć w to, że w Polsce da się odnieść sukces. Ma walczyć też z tematem tabu, jakim w naszym kraju pozostają pieniądze. Na świecie historie o budowaniu przedsiębiorstw i dochodzeniu do majątku są powodem do dumy, w Polsce niestety wciąż bywają powodem do wstydu. Zależy nam przede wszystkim na promocji przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej. Poznając sylwetki najbogatszych Polaków, można nauczyć się drogi do wielkich pieniędzy i odrobić lekcje z ich sukcesu.

Michał Sołowow

12,1 mld zł

PIERWSZY PRZEMYSŁOWIEC III RP. Najbogatszy Polak, który tylko w ciągu roku powiększył swój stan posiadania o kolejne 2 mld zł. Kiedyś największy rekin polskiej giełdy, dzisiaj działa już poza parkietem. Najcenniejszym składnikiem jego majątku pozostaje Synthos. To największy w Europie producent polistyrenu do spieniania, który stosuje się w płytach termoizolacyjnych do ocieplania budynków. Koncern wytwarza też składniki do produkcji farb, suplementów diety czy środków ochrony roślin. Jest też trzecim największym na świecie producentem kauczuków syntetycznych, z których Michelin, Continental czy Goodyear robią opony. Najbogatszy Polak kontroluje również producenta podłóg Barlinek, sieć sklepów z dywanami Komfort czy producenta ceramiki sanitarnej i wyposażenia łazienek, firmę Cersanit z siedzibą w Kielcach. Biznesmen już kilka lat temu rozpoczął ściąganie wszystkich swoich spółek z warszawskiej giełdy. Po drodze sprzedał też udziały w gigantycznej Echo Investment, która buduje osiedla, biura czy galerie handlowe. Tak naprawdę Sołowow wyszedł z polskiego biznesu. W Krajowym Rejestrze Sądowym próżno szukać jego nazwiska przy jakiejkolwiek spółce zarejestrowanej w naszym kraju. Miliarder wszystkimi biznesami zarządza przez swój luksemburski fundusz Black Forest. Ale z warszawską giełdą łączy go jeszcze pewien związek. Parę lat temu jeden z jego funduszy zainwestował w spółkę OncoArendi, która pracuje nad przełomowym lekiem na astmę i inne schorzenia płuc. Poza tym fundusze Sołowowa włożyły już miliony złotych w wiele firm z branży nowych technologii działających w obszarze medycyny, biotechnologii i chemii. Na przykład w New Era Materials, która produkuje ultranowoczesne kompozyty, LifeFlow od nieinwazyjnej diagnostyki tętnic wieńcowych czy GeniCore, która wymyśliła innowacyjną metodę wytwarzania węglika – materiału używanego do produkcji frezarek, wierteł czy tokarek. Oprócz takich twardych biznesów Sołowow ma też te lżejsze. Należy do niego np. sieć barów rybnych North Fish czy hamburgerowni John Burg. Prowadzi też kilkadziesiąt salonów Homla z artykułami do wyposażenia wnętrz. Pod koniec zeszłego roku przejął firmę Podnet, która prowadzi w Rumunii sieć sklepów z tej samej branży. Imperium Michała Sołowowa daje mu miejsce w elitarnym gronie najbogatszych ludzi na świecie. Gdzieś między prezydentem USA Donaldem Trumpem a premierem Czech Andrejem Babišem.

2. Zygmunt Solorz

10,1 mld zł

NAJPOTĘŻNIEJSZY CZŁOWIEK POLSKICH MEDIÓW. Od 27 lat nieprzerwanie pojawia się na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Kolejny rok z rzędu utrzymuje tytuł drugiego najzamożniejszego człowieka w kraju. Ma wpływ na to, co oglądamy, ile płacimy za telefon czy prąd. Jego Cyfrowy Polsat z 5,7 mln klientów jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce. A telewizja Polsat jest liderem oglądalności na naszym rynku telewizyjnym. Do Solorza należy też telekom Plus z prawie 10 mln klientów komórek oraz Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, który rozsyła po kablach 7 proc. energii elektrycznej do polskiego systemu. Giełdowa Netia, którą Solorz kupił w zeszłym roku od Zbigniewa Jakubasa, kolejnego bohatera naszej listy, dociera ze swoim internetem do 70 proc. polskich biurowców i centrów handlowych. Dwa lata temu do medialnego imperium Solorz dołączył pięć nowych kanałów telewizyjnych, m.in. Eska TV, Polo TV czy VOX Music. Przejął też kanał sportowy Eleven Sports, dzięki czemu zyskał dostęp do transmisji meczów najważniejszych lig piłkarskich w Europie. W wywiadzie dla „Wprost” ogłosił, że nie wybiera się na emeryturę, chociaż już ani on, ani jego syn Tobias nie są prezesami Cyfrowego Polsatu.

3. Sebastian Kulczyk

7 mld zł

POD KONIEC CZERWCA UBIEGŁEGO ROKU DOSZŁO DO OSTATECZNEGO PODZIAŁU SPADKU po zmarłym w 2015 r. Janie Kulczyku. Jego dzieci, Dominika i Sebastian, odziedziczyli wspólnie ponad 10 mld zł gotówki pochodzącej ze sprzedaży akcji globalnego koncernu piwowarskiego SABMiller. Do podziału były też trzy spółki od Autostrady Wielkopolskiej, chemiczny koncern Ciech, holding Polenergia, portfel nieruchomości komercyjnych w stolicy oraz pakiety akcji kilkunastu międzynarodowych firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem gazu, ropy i metali szlachetnych. Sebastian Kulczyk, który pełni funkcję prezesa grupy Kulczyk Investments, przejął praktycznie wszystkie firmy, zostawiając siostrze większą część gotówki oraz akcje budującej farmy wiatrowe Polenergii. Nowa strategia Kulczyka zakłada jednak stopniowe wychodzenie z większości biznesów ojca na rzecz budowy portfela międzynarodowych spółek technologicznych. Dlatego właśnie stworzył fundusz venture capital Manta Ray, który zasilił kwotą 60 mln euro. Zainwestował przez niego już w niemal 25 firm z potencjałem globalnego rozwoju, które reprezentują głównie sektor edukacji, zdrowia oraz infrastruktury przyszłości. Mieszkający w Szwajcarii, aktywnie inwestujący na świecie Kulczyk nie zaniedbuje jednak Polski. Ciech, jeden z filarów jego dywidendowego zaplecza finansowego, rozpoczął kolejny etap restrukturyzacji, którego celem jest przekształcenie się w jeden z najbardziej konkurencyjnych koncernów chemicznych na świecie. Sebastian aktywnie wspiera też polski ekosystem startupowy, organizując dyskusje, wydając specjalistyczne raporty i książki, wspierając najważniejsze konferencje i konkursy. Ruszyła właśnie trzecia edycja jego autorskiego programu akceleracyjnego InCredibles, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy bezpłatnie korzystają z mentorskiego wsparcia, zagranicznych kontaktów i dostają szansę na świeży kapitał. Do pierwszych dwóch edycji zgłosiło się 700 spółek.

3. Dominika Kulczyk

7 mld zł

FILANTROPKA, REPORTERKA I INWESTORKA. Największy akcjonariusz giełdowej spółki Polenergia, której sztandarowym przedsięwzięciem jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Jako inwestorka Dominika Kulczyk wspiera projekty, które charakteryzują się wysoką stopą zwrotu, ale i skutecznie poprawiają jakość życia najuboższych. Na co dzień Dominika Kulczyk kieruje rodzinną organizacją pomocową Kulczyk Foundation, przez którą realizuje swoje projekty filantropijne. Ostatnim, ale chyba najważniejszym obszarem jej działalności jest praca reporterska. Zealizowała autorski program „Efekt Domina” w telewizji TVN, który doprowadził ją do współpracy z najpopularniejszą amerykańską stacją informacyjną CNN International. W ten sposób Dominika Kulczyk stała się reporterem-filantropem, który, realizując filmy dokumentalne emitowane na antenie stacji dostępnej w ponad 200 krajach, zwraca uwagę na problemy współczesnego świata, koncentrując się na zjawiskach handlu ludźmi oraz dyskryminacji kobiet.

5. Tomasz Biernacki

6,3 mld zł

CZŁOWIEK, KTÓRY ZATRZYMA BIEDRONKĘ. Właściciel sieci marketów Dino, która kilka miesięcy temu przebiła magiczną barierę pierwszego tysiąca sklepów. Do Portugalczyków z Biedronki, mających prawie trzy razy więcej punktów, jeszcze trochę brakuje, ale tempo wzrostu polskiej sieci imponuje analitykom. Przez ostatnie pół roku kurs akcji handlowego potentata urósł na warszawskiej giełdzie o jedną trzecią. Dino otwiera market za marketem. Tylko w pierwszym kwartale tego roku sieć uruchomiła 33 nowe placówki. W sumie ma już prawie 400 tys. mkw. powierzchni handlowej. To prawie cztery razy tyle, ile wynosi cała powierzchnia komercyjna warszawskiej galerii handlowej Arkadia. Tomasz Biernacki, podobnie jak Karl i Theo Albrecht, legendarni właściciele niemieckiej sieci sklepów Aldi, bardzo dba o swoją prywatność. Nie udziela wywiadów, nie pokazuje się na branżowych imprezach, nie było go nawet na debiucie własnej firmy na giełdzie.

6. Jerzy Starak

5,9 mld zł

W ZESZŁYM ROKU KONTROLOWANE PRZEZ NIEGO FIRMY sprzedały farmaceutyki za prawie 2,8 mld zł! Jerzy Starak jest właścicielem Polpharmy, lidera polskiego rynku farmaceutycznego. Grupa Polpharma wraz z partnerami strategicznymi zatrudnia ponad 7,5 tys. osób, posiada siedem zakładów produkcyjnych i pięć ośrodków badań i rozwoju. W ofercie grupy znajduje się ok. 700 produktów. Firma inwestuje ok. 450 mln zł rocznie w rozwój nowych produktów oraz infrastruktury w swoich polskich zakładach. Jerzy Starak jest również największym polskim inwestorem w dziedzinie biotechnologii. Dotychczas zainwestował w ten obszar ponad 1 mld zł. Chce także ruszyć na podbój Stanów Zjednoczonych. Biotechnologiczna spółka Polpharma Biologics zgłosiła w tym roku do rejestracji swój pierwszy lek na amerykańskim rynku. To farmaceutyk stosowany w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej oka. Będzie pierwszym polskim produktem biotechnologicznym wprowadzonym na rynek USA. Oprócz Polpharmy Jerzy Starak kontroluje też Herbapol Lublin, znanego producenta herbat i syropów owocowych. Należy do niego też jedna czwarta udziałów w Zakładach Tłuszczowych Kruszwica. Wspólnie z żoną Anną Woźniak-Starak od lat wspierają polską kulturę, m.in. renowację Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie w oranżerii znajduje się należąca do nich znana restauracja Belvédère.

7. Piotr Szulczewski

5,35 mld zł

W TYM ROKU ZOSTAŁ OKRZYKNIĘTY NAJMŁODSZYM MILIARDEREM W KANADZIE. Ale 38-letni dziś Szulczewski od paru lat jest też jednym z najmłodszych miliarderów w Polsce. W szufladzie trzyma dwa paszporty: kanadyjski i polski. W wieku 30 lat stworzył cudowną aplikację mobilną do robienia zakupów – Wish – z której codziennie korzysta kilka milionów ludzi na całym świecie. To taki zakupowy dyskont na smartfona, gdzie klientów kuszą przede wszystkim wielkie obniżki cen. Szulczewski w ofercie ma 300 mln produktów, a sam dorastał przecież wśród pustych sklepowych półek w czasach PRL. Urodził się w Warszawie. W stolicy mieszkał 11 lat. Po polsku rozmawia już tylko z rodzicami, którzy ćwierć wieku temu wyemigrowali z Polski do Stanów. Ciągle ma sentyment do ojczyzny. W wywiadzie dla „Wprost” przyznał, że chciałby kiedyś przenieść część swojego biznesu z Kalifornii do Polski. Od dwóch lat logo Wish widnieje na koszulkach koszykarzy z Los Angeles Lakers. W Polsce mówiło się, że Szulczewski mógłby zostać sponsorem klubu piłkarskiego Legia Warszawa.

8. Paweł Marchewka

4,36 mld zł

PREZES ZARZĄDU I ZAŁOŻYCIEL FIRMY TECHLAND. Marchewka zaczynał jak niemal każdy w tej branży – handlował grami na dyskietkach, potem produkcjami importowanymi z Zachodu. Pierwszymi produktami z jego własnej stajni były programy edukacyjne do nauki matematyki, geografii czy języka polskiego. Jedne z pierwszych wydanych przez Marchewkę gier to takie tytuły jak „Eksterminacja”, „Crime Cities” albo „Speedway Manager”. Chociaż na tych trzech pozycjach nie zarobił nawet miliona euro, to sukces był, bo gry „made in Poland” eksportował za granicę. To one otworzyły Marchewce drzwi na Zachód. Pierwszym naprawdę dużym sukcesem było wydane w 2006 r. „Call of Juarez”. To gra z gatunku first-person shooter, w której gracz kontroluje dwóch różnych bohaterów w realiach Dzikiego Zachodu. Produkcja radziła sobie całkiem nieźle na rynku europejskim. Kolejnym przełomem było stworzenie „Dead Island”, która sprzedała się w ponad ośmiomilionowym nakładzie. Status niekwestionowanego globalnego hitu osiągnął kolejny tytuł – „Dying Light”. Gra z gatunku survival horror w niespełna dwa miesiące po premierze trafiła do ponad 3 mln graczy. Do dziś „Dying Light” jest, tuż obok „Wiedźmina”, jedną z dwóch najlepiej zarabiających polskich gier. Zagrało w nią już ponad 16 mln graczy na całym świecie.

Techland zatrudnia obecnie ponad 400 osób w biurach studia we Wrocławiu, Warszawie i Ostrowie Wielkopolskim. W zeszłym roku firma miała prawie 183 mln zł przychodów, z czego wykręciła ponad 101 mln zł zysku netto. 50 mln zł poszło na nowe produkcje. Obecnie Techland pracuje nad dwoma grami z najwyższej kategorii AAA. Jedną z nich jest „Dying Light 2”. Tytuł ten został po raz pierwszy zaprezentowany podczas ubiegłorocznych targów E3 w Los Angeles. Dzisiaj to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji na świecie. Fabuła drugiej nowej gry, której tytułu jeszcze nie znamy, jest osadzona w świecie fantasy z elementami RPG.

9. Zbigniew i Mateusz Juroszkowie

3,5 mld zł

MATEUSZ JEST NAJWIĘKSZYM PRYWATNYM BUKMACHEREM W POLSCE, a jego ojciec Zbigniew prowadzi jedną z największych firm deweloperskich w kraju. STS zawarł w zeszłym roku zakłady bukmacherskie za ok. 2,4 mld zł; Atal miał ponad dwa razy mniej przychodów, bo niewiele ponad miliard. Zbigniew Juroszek specjalizuje się w budownictwie osiedli mieszkaniowych w największych polskich miastach. W STS u jego syna mecze można obstawiać w sieci ponad 440 punktów, ale też przez stronę internetową czy aplikację na smartfony. Kanały online odpowiadają już za 80 proc. przychodów firmy. W lutym STS zaczął działalność zagraniczną na kilkunastu europejskich rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Norwegii. Spółka prowadzi też streaming wydarzeń sportowych w STS TV, dzięki której każdego miesiąca można oglądać na żywo transmisje z ok. 5 tys. imprez na świecie. Rodzina Juroszków pozostaje też jednym z największych prywatnych sponsorów sportu w Polsce. STS wspiera reprezentację Polski w piłce nożnej oraz klub Jagiellonia Białystok. Jest oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Asseco Resovii, Vive Kielce oraz AGO Esports i Devils.one.

10. Antoni Ptak

3,1 mld zł

CODZIENNIE 20 TYS. LUDZI ROBI U NIEGO ZAKUPY. Antoni Ptak jest właścicielem Ptak Fashion City – miasta mody zlokalizowanego na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 w Rzgowie pod Łodzią oraz największego ośrodka targowo-wystawienniczego w naszej części Europy, czyli Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą. Na początku przyszłego roku Ptak planuje otwarcie kolejnego parku handlowego z 10 tys. mkw. powierzchni. W środku ma się znaleźć market spożywczy, duży sklep ze sprzętem AGD i RTV, drogeria, salon meblarski, a nawet sklep zoologiczny. Antoni Ptak inwestuje też za granicą. Na Florydzie prowadzi własną sieć hoteli. We francuskiej Turenii kupił zamek, w dżungli między São Paulo a Rio de Janeiro postawił polski dworek. Jest właścicielem licznych nieruchomości i terenów inwestycyjnych w kraju i za granicą. Prywatnie ojciec sześciorga dzieci, które coraz mocniej angażuje w biznes. Przedsiębiorca jest też miłośnikiem luksusowych samochodów. Ma w swojej stajni mercedesy klasy S i G, elektryczną teslę oraz 9-miejscowy prywatny samolot Pilatus PC-12 NG.

11. Dariusz Miłek

3 mld zł

POLSKI KRÓL BUTÓW. ZAŁOŻYCIEL I NAJWIĘKSZY AKCJONARIUSZ GRUPY CCC z siedzibą w Polkowicach. Zatrudnia ponad 16 tys. ludzi. Swoje obuwie sprzedaje w 25 krajach. Do CCC należą takie firmy jak: eobuwie.pl (gigant sprzedaży internetowej), Gino Rossi, DeeZee, Karl Vögele oraz 30 proc. udziałów w HR Group RENO (druga co do wielkości sieć obuwnicza w Niemczech). Dariusz Miłek konsekwentnie wspiera sport, w tym kobiecą drużynę koszykarską CCC Polkowice, która dwa razy z rzędu zdobyła tytuł mistrza Polski. Kolarska drużyna CCC Team występuje z kolei w prestiżowym cyklu World Tour i jako pierwszy w historii polski zespół wystartuje w Tour de France. Poza biznesem obuwniczym Miłek postawił już w Polsce trzy galerie handlowe: Cuprum Arenę w Lubinie, Koronę Kielcę i Galerię Warmińską w Olsztynie. Tę ostatnią sprzedał parę lat temu za 150 mln euro. Mimo tego nie wycofał się z budowy kolejnych centrów handlowych. Następna ma powstać w Polkowicach, gdzie mieści się siedziba CCC. Miłek ma słabość do wyjątkowych nieruchomości. Jest właścicielem obłędnej rezydencji Villa Portesina nad włoskim jeziorem Lago di Garda oraz gigantycznego pałacu w Chróstniku, który od lat z pietyzmem odbudowuje.

12. Tomasz Gudzowaty

2,9 mld zł

SYN I SPADKOBIERCA PO ZMARŁYM W 2013 R. ALEKSANDRZE GUDZOWATYM. W odziedziczonych po ojcu spółkach z branży paliwowej czy spirytusowej robi gruntowne porządki, m.in. odzyskuje kontrolę nad spółkami z grupy Bartimpex. Największy majątek Tomasza Gudzowatego jest ulokowany poza granicami Polski. To udziały w międzynarodowych funduszach inwestycyjnych i atrakcyjne nieruchomości rozsiane po całym świecie. Gudzowaty pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych polskich fotografów w historii. Ma na koncie ponad 100 branżowych nagród. Dziewięć razy zdobywał World Press Photo, fotografował gwiazdy Hollywood, światowych przywódców oraz najodleglejsze zakątki Ziemi. Inwestuje w handel dziełami sztuki. Jako udziałowiec spółki Sportech wszedł na rynek nowych technologii w sporcie.

13. Marcin Iwiński

2,55 mld zł

TYLKO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JEGO MAJĄTEK WZRÓSŁ O PONAD PÓŁ MILIARDA ZŁOTYCH! Kilka tygodni temu akcje CD Projektu, twórcy serii gier o Wiedźminie, osiągnęły rekordowy poziom. Za jeden papier trzeba było zapłacić nawet 233 zł. A może być jeszcze lepiej. Amerykański bank inwestycyjny Stifel rekomendował ich zakup nawet po cenie 255 zł. Iwiński jest największym akcjonariuszem warszawskiego producenta gier. Ma ponad 12,6 proc. udziałów w firmie.

14. Zbigniew Jakubas

2,5 mld zł

CO ROKU ODPROWADZA 100 MLN ZŁ PODATKÓW. A z fiskusem rozlicza się wyłącznie w Polsce. Zbigniew Jakubas kieruje grupą Multico – konglomeratem kilkunastu spółek, które w sumie zatrudniają 12 tys. osób. Do jego najważniejszych inwestycji należy Mennica Polska, jedna z trzech najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Wybija monety, odlewa sztabki złota, obsługuje też system karty miejskiej i warszawskich biletomatów. Przedsiębiorca ma również udziały w giełdowym Newagu, który produkuje i modernizuje tabor kolejowy. Inne kontrolowane przez niego spółki działają w branży deweloperskiej (Wartico Invest), budowlanej (Energopol Warszawa oraz Centrum Nowoczesnych Technologii), automatyki przemysłowej (Polna), hotelowej, tekstylnej, a nawet filmowej. Jakubas angażuje się również w inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału krajowej gospodarki i ułatwiające polskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną.

15. Michał Kiciński

2,2 mld zł

BIZNESMEN MIŁOSIERDZIA, KTÓRY, JAK KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, CHCE ZARABIAĆ, ale też chce, żeby to zarabianie miało jakiś większy sens. Chociaż Kiciński jest drugim największym udziałowcem warszawskiego producenta gier komputerowych CD Projekt, to ani z grami, ani z firmą nie chce mieć już nic wspólnego. Nie ma smartfona, skrzynkę e-mailową otwiera może raz na tydzień. Żyje jak mnich. Chce rozwijać centra medytacji i samodoskonalenia. W Warszawie otworzył knajpę ze zdrowym jedzeniem Wegemama. Marzy mu się jeszcze wyprodukowanie własnego telefonu o obniżonym poziomie promieniowania. Niedawno w mediach rozeszła się informacja, że Kiciński razem z popularną siecią hamburgerowni Bobby Burger powołał spółkę Real Food, która będzie stawiać na... flexitarianizm. To taki elastyczny wegetarianizm, który polega przede wszystkim na stosowaniu się do roślinnej diety, ale nie zabrania też zjedzenia sobie od czasu do czasu jakiejś porcji mięsa.

16. Tomasz Domogała

2,1 mld zł

WŁAŚCICIEL TDJ, RODZINNEJ FIRMY INWESTYCYJNEJ, w której skład, oprócz górniczej spółki Famur, wchodzą też działające w przemyśle: Zamet, Polska Grupa Odlewnicza, NIUW Glinik i FPM. Od kilku lat na bazie swojego holdingu przemysłowego buduje rodzinną firmę inwestycyjną. Koncentruje się na inwestowaniu w dojrzałe biznesy, nieruchomości, a także nowe technologie, zmniejszając jednocześnie swoje zaangażowanie w spółkach przemysłu ciężkiego. Poprzez fundusz TDJ Pitango Ventures wsparł już m.in. StethoMe – start-up produkujący inteligentny stetoskop, firmę CallPage, która analizuje zachowanie użytkowników na stronach internetowych, Neptune.ml, platformę dla naukowców oraz Tylko, aplikację do kupowania i konfigurowania mebli wykorzystującą technologię rozszerzonej rzeczywistości. Domogała jest absolwentem Uniwersytetu Stanforda w USA, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii. Założył wspierającą edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży TDJ Foundation.

16. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie

2,1 mld zł

PRODUKUJĄ PONAD MILION SOF ROCZNIE. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie są właścicielami spółki Correct z Ociąża i Com40 ze Skalmierzyc w Wielkopolsce. To najwięksi w kraju producenci mebli i materaców. Bogdan Kaczmarek ma też udziały w producencie tekstyliów United Textiles & Components oraz znanej marce odzieżowej Big Star z Kalisza.

16. Arkadiusz Muś

2,1 mld zł

CZŁOWIEK, KTÓRY W TYM ROKU DOKONAŁ NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNEGO AWANSU NA LIŚCIE 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. Praktycznie podwoił swój majątek. Wszystko dzięki świetnym wynikom finansowym jego Press Glassu. To jeden z największych producentów szyb zespolonych w Europie. Jego szklane tafle pokrywają drapacze chmur w Nowym Jorku, biurowce w Kopenhadze i warszawskie wieżowce otaczające Pałac Kultury i Nauki. Firma z siedzibą w Nowej Wsi niedaleko Częstochowy zwiększyła swoje zyski netto dwuipółkrotnie, z 57 mln zł za 2017 r. do 140 mln zł za rok ubiegły. Muś jest znany ze swojej pasji do golfa. Pod Częstochową wybudował sobie 18-dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej o powierzchni 80 ha. Wspiera Fundację Obywatelskiego Rozwoju prowadzoną przez prof. Leszka Balcerowicza.

16. Zbigniew Woźniak

2,1 mld zł

NAJWIĘKSZY W POLSCE I JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH W EUROPIE PRODUCENT JAJ KONSUMPCYJNYCH. Jego firma to tak naprawdę gigantyczne samowystarczalne gospodarstwo. Biznesmen z Żylic w województwie wielkopolskim skupuje 200 tys. ton zboża rocznie, produkuje pasze, utrzymuje własne stada rodzicielskie i odchowuje swoje kury nioski. Firma eksportuje produkty na 30 rynków. Polskie jaja konsumowane są nie tylko w Europie, lecz także w Afryce i Azji. Po miesiącach negocjacji Zbigniew Woźniak dostał niedawno możliwość wysyłania jaj również do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

20. Zbigniew Komorowski

2 mld zł

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW PRZETWORÓW MLECZNYCH W EUROPIE. Konkurent dla takich gigantów spożywczych jak Danone czy Zott. Zbigniew Komorowski jest założycielem i współwłaścicielem koncernu Bakoma, największego polskiego producenta galanterii mlecznej: jogurtów, śmietan, kefirów czy serów. Spółka wchodzi w skład grupy BZK, która skupia główne biznesy Komorowskiego. Znajdziemy tam producenta oleju rzepakowego – spółkę Komagra, jednego z największych wytwórców mąki – firmę Polskie Młyny, czy Bioagra-Oil – spółkę zajmująca się produkcją biopaliw. W sumie w swoich firmach Komorowski zatrudnia pr awie 2 tys. ludzi. Jego najnowszym pomysłem na biznes są ekologiczne produkty mleczne, takie jak jogurty owocowe z praziarnami i serki homogenizowane. Polskie Młyny natomiast mają szansę zostać pierwszym polskim producentem makaronów świeżych.

21. Zbigniew Niemczycki

1,9 mld zł

JEST WŁAŚCICIELEM TRZECIEGO NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA KAPSUŁEK ŻELOWYCH W EUROPIE. Wytwarza w nich leki i suplementy diety dla ponad 100 firm farmaceutycznych. Ostatnio rozwinął w spółce dział badań i rozwoju. Uruchomił też nową linię produkcyjną do produktów płynnych, gdzie butelkuje się syropy i inne farmaceutyki w płynie. Pod Mławą wytwarza kilka milionów obudów do telewizorów LG i innych marek. Ale w ostatnim czasie rozszerzył tam swoją działalność o produkcję plastikowych zabawek, elementów oświetlenia oraz komponentów dla branży motoryzacyjnej i AGD. W podwarszawskim Aninie chce jesienią tego roku ruszyć z budową nowego osiedla mieszkaniowego. Prowadzi też na warszawskim Bemowie firmę lotniczą General Aviation Services. Ma własny hangar, który wykorzystuje do obsługi technicznej helikopterów i samolotów. Niemczycki przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Polskiej Rady Biznesu.

21. Jarosław Pawluk

1,9 mld zł

KIEDY W 2007 R. SPRZEDAŁ BRYTYJCZYKOM CTL LOGISTICS – firmę logistyczną, która trafiła do grona pięciu największych prywatnych przewoźników towarowych w Europie – na długo nie mógł rozstać się z biznesem. Parę lat później założył firmę Track Tec, która dostarcza elementy nawierzchni kolejowej, a także świadczy usługi z zakresu energetyki wiatrowej i logistyki. W 2017 r. spółka przyniosła ponad 328 mln zł przychodów i ok. 24 mln zł zysku netto.

23. Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie

1,7 mld zł

KIEROWANY PRZEZ NICH ADAMED TO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM FARMACEUTYCZNO-BIOTECHNOLOGICZNYCH. Firma konsekwentnie realizuje strategię ekspansji międzynarodowej: obecnie posiada dziewięć przedstawicielstw zagranicznych oraz 69 rynków eksportowych. W 2017 r. spółka nabyła firmę farmaceutyczną w Wietnamie, w maju tego roku pakiet udziałów włoskiej Ecupharmy, a także uruchomiła swoje przedstawicielstwo we Włoszech. Adamed powstał na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów, których posiada ponad 190. Rozwój firmy oparty jest na pracach badawczo-rozwojowych, które rozpoczęła już w 2001 r. jako jedne z pierwszych w Polsce. Nakłady na inwestycje oraz badania i rozwój przekroczyły już 1,2 mld zł. Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie są absolwentami Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Małgorzata, wiceprezes i dyrektor generalny firmy, posiada stopień doktora nauk medycznych, specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych oraz z endokrynologii. Jest członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego, wiceprezesem zarządu Polskiej Rady Biznesu, członkiem BCC oraz Kapituły Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Maciej, prezes zarządu firmy Adamed, posiada specjalizację z chirurgii, jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie zostali uhonorowani Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

23. Grażyna Kulczyk

1,7 mld zł

NA POCZĄTKU TEGO ROKU W SZWAJCARSKIM REGIONIE ENGADYNA, pomiędzy St. Moritz a Davos, ruszyło jej muzeum sztuki nowoczesnej. Mieści się w miejscowości Susch na terenie dawnego XII-wiecznego klasztoru i browaru. Obejmuje 25 sal i ponad 1,5 tys. mkw. przestrzeni wystawienniczej, a także bibliotekę, salę przeznaczoną na wykłady i performance oraz biura. W środku znajdą się prace wybitnych polskich i światowych artystów stworzone specjalnie dla tego miejsca lub pochodzące z wycenianych na ponad 100 mln euro zbiorów kolekcjonerki. Grażyna Kulczyk od lat wspiera modę, taniec współczesny, film, literaturę, teatr i kilkanaście innych dziedzin sztuki. Aktywnie promuje sztukę Polski, działając w komitetach programowych największych światowych muzeów, m.in. Tate Modern i nowojorskiej MoMA.

25. Henryk Stokłosa

1,5 mld zł

TWÓRCA KONGLOMERATU KILKUNASTU SPÓŁEK Z BRANŻY ROLNEJ, przemysłowej, spożywczej, gastronomicznej czy mediowej. Zatrudnia kilka tysięcy osób, a wszystkie biznesy przynoszą mu co roku ponad 2,4 mld zł przychodów. Prowadzi zakłady mięsne, utylizuje odpady rolno-hodowlane, produkuje karmę dla zwierząt, uprawia zboża, serwisuje śmigłowce i samoloty, posiada największe w Wielkopolsce sady owocowe i fermy drobiowe, sieć sklepów spożywczych, własne regionalne media, restauracje i największą prywatną flotę powietrzną w Polsce. Stokłosa urodził się w 1949 r. w Lipinach, małej wiosce w województwie wielkopolskim. Ukończył technikum samochodowe, a później studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jego pierwszy biznes to założony na początku lat 80. zakład utylizacji odpadów rolno-hodowlanych Farmutil z siedzibą w Śmiłowie. Na emeryturę się nie wybiera. Niedawno zaczął produkować soki owocowe oraz zabudowy do samochodów ciężarowych. Wszedł też w deweloperkę.

25. Wojciech Śmiechowski

1,5 mld zł

NAJBOGATSZY POLSKI PIEKARZ. Jest właścicielem gigantycznych zakładów piekarniczych Inter Europol z siedzibą w Markach pod Warszawą. Produkuje świeże i mrożone pieczywo. Na terenie stolicy prowadzi kilkadziesiąt sklepów firmowych.

27. Leszek Gierszewski

1,4 mld zł

ZAŁOŻYCIEL I PREZES FIRMY DRUTEXU, WIODĄCEGO PRODUCENTA OKIEN W EUROPIE, którego moce produkcyjne pozwalają na wytwarzanie nawet 7 tys. sztuk okien dziennie. W zeszłym roku Gierszewski sprzedał ich za ponad 931 mln zł, z czego udało mu się uzyskać prawie 85 mln zł zysku netto. Trzy czwarte jego produkcji idzie na eksport. Nie tylko do innych europejskich krajów, ale też do USA, Australii, Meksyku i na Bliski Wschód.

27. Heronim Ruta

1,4 mld zł

W ZESZŁYM ROKU BYŁ AUTOREM SPEKTAKULARNEGO SPADKU KURSU CYFROWEGO POLSATU. Wszystko przez to, że ni stąd, ni zowąd sprzedał swój gigantyczny pakiet akcji mediowej spółki za 630 mln zł. Już wcześniej było widać, że Ruta, który przez lata był najbliższym współpracownikiem Zygmunta Solorza, chce się wycofać z Cyfrowego Polsatu. Zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej spółki, z którą był związany od 17 lat. Zostawił sobie jeszcze dla bezpieczeństwa całkiem spory pakiet akcji. Ale nie na tyle duży, żeby jego nazwisko pojawiało się w akcjonariacie.

27. Andrzej i Zyta Olszewscy

1,4 mld zł

WYŁĄCZNI WŁAŚCICIELE GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL, która w zeszłym roku osiągnęła 6 mld zł obrotów. Grupa jest jednym z wiodących dystrybutorów farmaceutycznych na polskim rynku. Prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną przez własną sieć aptek Cefarm 36,6. Wytwarza też produkty pod marką własną „Rodzina Zdrowia”.

30. Barbara Kaczmarek z rodziną

1,3 mld zł

ZACZĘŁO SIĘ W 1985 R. OD PRODUKCJI FOLII NA OKŁADKI DO ZESZYTÓW, na wózki dziecięce, materace czy drzwi harmonijkowe. Później folia z ich zakładów lądowała w polonezach produkowanych przez zakłady FSO. Dzisiaj wielkopolska spółka Kaczmarek Malewo jest największym polskim producentem instalacji z tworzyw sztucznych. Wytwarza rury kanalizacyjne i wodociągowe, zbiorniki, studnie czy rynny. To rodzinna firma, którą oprócz Barbary Kaczmarek tworzy czterech braci. Oprócz biznesu Kaczmarkowie inwestują też w sport. Ich firma jest sponsorem klubu żużlowego Unia Leszno oraz kolarskiego klubu sportowego KKS Gostyń.

30. Piotr Nielubowicz

1,3 mld zł

TRZECI NAJWIĘKSZY AKCJONARIUSZ PRODUCENTA GIER CD PROJEKT. W spółce pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

30. Krzysztof i Solange Olszewscy

1,3 mld zł

W ZESZŁYM ROKU ROZSTALI SIĘ Z BIZNESEM. Za 300 mln euro sprzedali producenta autobusów Solaris – firmę, którą budowali przez całe życie. Kupił ją hiszpański koncern CAF. Po sprzedaży firmy Solange Olszewska zajęła się ekologicznym rolnictwem. Pod Poznaniem prowadzi Zagrodę Szczęśliwych Zwierząt. Hoduje gęsi, bażanty, kury, owce, konie i świnie węgierskiej rasy mangalica. Uprawia ziemniaki, selery, kalafiory, pomidory. I to wszystko bez nawozów i rolniczej chemii. Na terenie gospodarstwa prowadzi również własny sklep, gdzie oprócz swoich ekologicznych warzyw sprzedaje też artykuły spożywcze sprowadzane z Niemiec i Włoch.

33. Krzysztof Pawiński

1,2 mld zł

ROCZNIE SPRZEDAJE ŻYWNOŚĆ ZA PRAWIE 5 MLD ZŁ. Pawiński to prezes i jeden z sześciu założycieli Grupy Maspex, największego koncernu spożywczego w tej części Europy. To był kolejny dobry rok dla spółki z Wadowic. W porównaniu do 2017 r. powiększyła swoje przychody o prawie 8 proc. do 4,7 mld zł. Dla Maspeksu pracuje ponad 7,5 tys. osób. Najbardziej znane marki firmy to soki Tymbark, Kubuś i Tarczyn, makarony Lubella, ketchupy Kotlin czy dżemy i przetwory Łowicz. Obok wyżej wymienionych są jeszcze: kakao DecoMorreno i Puchatek, napoje Caprio czy ogórki z Krakusa. Za granicą polski koncern można rozpoznać po markach Relax w Czechach i na Słowacji, Olympos na Węgrzech, Queen’s czy Velingrad w Bułgarii, a także Bucovina czy Salatini w Rumunii. Krzysztof Pawiński w 1989 r. jako student krakowskiej AGH wyjechał na stypendium do Niemiec. To wtedy zaczęła się historia Maspeksu. Pawiński sprowadzał do Polski towary, a pozostali współwłaściciele zajmowali się ich sprzedażą. Do dziś są w tym samym składzie właścicielskim (nazwiska w kolejnych notkach). Firma prowadzi wiele programów społecznych, jest np. głównym sponsorem największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

33. Sławomir Rusinek

1,2 mld zł

KONTROLUJE 17 PROC. AKCJI GRUPY MASPEX (więcej o firmie w notce wyżej).

33. Zdzisław Stuglik

1,2 mld zł

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I JEDEN Z SZEŚCIU UDZIAŁOWCÓW GRUPY MASPEX. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej spółki.

33. Józef Szczur

1,2 mld zł

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIEL GRUPY MASPEX.

33. Jerzy Kasperczyk

1,2 mld zł

JEDEN Z SZEŚCIU UDZIAŁOWCÓW GRU PY MASPEX.

33. Krzysztof Pruszyński z rodziną

1,2 mld zł

GIGANT W PRODUKCJI STALOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACYJNYCH. Sam w 30 lat zbudował markę Blachy Pruszyński i zdominował krajowy rynek, zostawiając w tyle zagraniczną konkurencję. Jego firma oferuje całą gamę wyrobów koniecznych do budowy domów oraz obiektów przemysłowych: blachodachówki, blachy trapezowe, rynny, kasetony elewacyjne, profile konstrukcyjne oraz płyty warstwowe. W skład całej grupy wchodzi 20 spółek i kilka zagranicznych oddziałów: w Niemczech, Rumunii, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie i Słowacji. W zeszłym roku grupa przebiła 2 mld zł przychodów. Krzysztof Pruszyński powoli przygotowuje rodzinną firmę do sukcesji. Córka Agnieszka została wspólnikiem, zaś synowie Andrzej i Kamil zarządzają spółkami z grupy Pruszyński.

33. Maciej Wieczorek

1,2 mld zł

TO BYŁ DLA NIEGO BARDZO DOBRY ROK. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Celon Pharmy wzrosły na warszawskiej giełdzie o 40 proc. Maciej Wieczorek jest głównym udziałowcem i prezesem biotechnologicznej spółki, która pracuje nad pierwszym polskim lekiem na raka. Wieczorek opiera swoją firmę na trzech filarach: sprzedaży w Polsce, eksporcie oraz innowacjach. Firma produkuje własne leki generyczne (czyli tańsze zamienniki oryginalnych leków) oraz pracuje nad innowacyjnymi preparatami na niektóre rodzaje nowotworów, choroby neurologiczne czy cukrzycę.

40. Teresa Mokrysz

1 mld zł

JEJ RODZINNY BIZNES PRZYNOSI MILIARD ZŁOTYCH PRZYCHODÓW ROCZNIE. Grupa Mokate to jeden z największych w naszej części Europy producentów kaw, herbat i dodatków spożywczych. Najbardziej znane produkty to oczywiście Mokate Cappuccino, kawy Mokate Instant i NY Coffee oraz herbaty – Minutka i Loyd. Pozostali członkowie rodziny: mąż Kazimierz oraz dzieci – Adam i Sylwia (również udziałowcy) aktywnie uczestniczą w rodzinnym biznesie. Spółkami zarządza syn, dr Adam Mokrysz, który z sukcesem rozwija Mokate międzynarodowo. Dzięki prowadzonej przez niego ekspansji produkty Mokate są dziś dostępne w 70 krajach na świecie.

40. Wiesław Likus

1 mld zł

KRÓL POLSKIEGO LUKSUSU, KTÓRY DO WARSZAWSKIEGO DOMU HANDLOWEGO VITKAC WPROWADZIŁ TAKIE ŚWIATOWE MARKI JAK: Kenzo, Gucci, Saint Laurent, Balenciaga czy Givenchy. Z kolei kilka ulic dalej, w budynku legendarnego Prudentialu, otworzył pięciogwiazdkowy hotel Warszawa. Do Likusów należą też kameralny biurowiec Wolf Nullo niedaleko Sejmu czy ekskluzywna restauracja w miejscu odrestaurowanej secesyjnej łaźni w podwórzu kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu. We wnętrzach hoteli nie brakuje elementów świadczących o ich długiej i pięknej historii. Znajdziemy tam zachwycające oryginalne średniowieczne freski, drewniane renesansowe stropy oraz dekoracyjne XIX-wieczne detale architektoniczne.

40. Zenon Ziaja

1 mld zł

NAJWIĘKSZY PRODUCENT KOSMETYKÓW W POLSCE. Rocznie wytwarza ich 80 mln sztuk. To różnego rodzaju preparaty do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i jamy ustnej. W ofercie są również dermokosmetyki Ziaja Med, preparaty do profesjonalnej pielęgnacji Ziaja Pro oraz farmaceutyki. Portfolio firmy to obecnie około tysiąc różnych produktów sprzedawanych w kraju i poza jego granicami, od Chile po Japonię. Ziaja to firma rodzinna. Syn właściciela jest wiceprezesem i kieruje pionem badawczo-rozwojowym, córka Barbara jest dyrektorem kreatywnym. Zenon Ziaja firmę zakładał wraz z żoną Aleksandrą w 1989 r. Jego pasją są tenis i jazz.

43. Roman i Grażyna Karkosikowie

967 mln zł

ROK TEMU BYLI MILIARDERAMI, DZISIAJ SĄ JUŻ TYLKO PARĄ MILIONERÓW. Karkosik dotrzymał obietnicy sprzed roku i zaczął proces ściągania swoich spółek z warszawskiej giełdy. Najbardziej wartościowym składnikiem majątku małżeństwa jest grupa Boryszew, która produkuje komponenty dla czołowych marek motoryzacyjnych. W skład giełdowego imperium Karkosików wchodzą także specjalizująca się w przeróbce metali nieżelaznych (aluminium, cynk, ołów) grupa Impexmetal oraz produkująca m.in. rury i pręty stalowe Alchemia. Karkosikowie są także właścicielami zabytkowego klasycystycznego pałacu w Kikole. W 2016 r. kupili też XIX-wieczny Pałac Przezdzieckich w Warszawie.

44. Krzysztof Suski

950 mln zł

O SILE JEGO MAJĄTKU DECYDUJĄ ZGROMADZONE PRZEZ NIEGO NIERUCHOMOŚCI. Do Krzysztofa Suskiego należy kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowych przede wszystkim w centrum Warszawy. Ich łączna wartość jest wyceniana na ponad 600 mln zł. Do tego dochodzą spółki z branży energetycznej, w których Suski ma swoje udziały: Ge Infrastruktura, Grupa Energia GE i Grupa Energia Obrót zajmujące się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej oraz zarządzaniem siecią energetyczną. Przedsiębiorca jest także głównym udziałowcem spółek StarNet Telecom i City Media, które dostarczają kompleksowe usługi telekomunikacyjne, w tym internet, telefonię stacjonarną, komórkową, budują sieci telekomunikacyjne i światłowodowe. 56-letni biznesmen jest absolwentem kierunku Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług na Uniwersytecie Gdańskim i wielkim pasjonatem sportu. Przez półtora roku był prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Sam aktywnie uprawia sport i wspiera finansowo jego rozwój. Jest współzałożycielem i prezesem klubu sportowego Euro Holding, którego zawodnicy osiągają duże sukcesy w jeździectwie konnym oraz tenisie. Angażuje się też w działania charytatywne: wspierał finansowo budowę Świątyni Opatrzności Bożej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach oraz tygodnik katolicki „Niedziela”.

45. Andrzej Wiśniowski

924 mln zł

CZOŁOWY PRODUCENT BRAM, OKIEN, DRZWI I OGRODZEŃ ORAZ NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA DOMU I PRZEMYSŁU. Firma od 30 lat działa w Wielogłowach koło Nowego Sącza, gdzie zatrudnia prawie 2 tys. ludzi. Wiśniowski sprzedał już ponad milion bram na całym świecie. Jego produkty są dostępne przez sieć 2,5 tys. punktów sprzedaży rozsianych po całej Europie. Ponad jedna trzecia produkcji trafia na eksport. Ale ambicje są jeszcze większe. Za 300 mln zł biznesmen rozbudowuje zakład, co dwukrotnie zwiększy powierzchnię hal i zdolności produkcyjne. W zeszłym roku spółki z Grupy Wiśniowski wypracowały ponad 675 mln zł przychodów i 53 mln zł zysku. Ich właściciel jest także jednym z największych sponsorów sportowych w południowej Polsce. Wspiera turnieje i akademie piłkarskie czy zawody triathlonowe. Należy do niego również luksusowy pięciogwiazdkowy Heron Live Hotel z malowniczym widokiem na Jezioro Rożnowskie powstałe w wyniku spiętrzenia Dunajca.

46. Przemysław Gacek

895 mln zł

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I PREZES GRUPY PRACUJ. Co miesiąc jej główne serwisy odwiedza ponad 5 mln użytkowników, zaś w samym 2018 roku ponad 80 tys. przedsiębiorców skorzystało z usług firmy wspierających rekrutację pracowników. Oprócz znanego w Polsce Pracuj.pl do Grupy Pracuj należą Rabota.ua – największy portal rekrutacyjny na Ukrainie oraz eRecruiter – system ATS zarządzający procesami rekrutacyjnymi. Firma jest współzałożycielem Pracuj Ventures, pierwszego w Polsce funduszu skupiającego się na wsparciu startupów HRTech i EduTech. Przemysław Gacek jest również inwestorem aktywnie zaangażowanym w projekty internetowe, w tym m.in. poprzez Fundusz MOC (Market One Capital).

47. Renata i Tomasz Szukalscy

884 mln zł

WŁAŚCICIELE KALISKIEJ FIRMY PORTOS. To jeden z największych w kraju producentów rolet, żaluzji, bram rolowanych, osłon wewnętrznych czy moskitier. W 2017 r. spółka sprzedała towar za prawie 215 mln zł, z czego miała ponad 60 mln zł zysku netto.

48. Anna Podniesińska

850 mln zł

BEZ NIEJ NIE BYŁOBY W POLSCE BUTÓW BATA, przesyłek od DHL Express, ubrań Oscara Jacobsona czy usług agencji marketingowej Ogilvy&Mather. Businesswoman ściągnęła je do Polski już we wczesnych latach 90., dając polskim klientom kawałek Zachodu. Równocześnie zaczęła też tworzyć własne firmy handlowe, jak Interdom, Interhart, Interviking czy Rekord. Zarobione pieniądze inwestowała, wraz z mężem Antonim, w nieruchomości. W Warszawie i innych miastach są właścicielami i zarządzają obiektami i nieruchomościami komercyjnymi. W pobliżu stolicy i na Mazurach posiadają rozległe tereny przemysłowe i grunty rolne. Najnowszy pomysł Anny Podniesińskiej to stworzenie wspólnie z partnerami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady funduszu inwestycyjnego, który współfinansuje innowacyjne projekty w Polsce i za granicą. Z Amerykanami współpracuje zresztą od lat, poszukując i wydobywając ropę, gaz i metale szlachetne. Zarządza też Wolnym Obszarem Celnym w Mszczonowie, w którym powstają nowe inwestycje dla przedsiębiorców, a poprzez prowadzone tam odprawy celne do Polski przybywa coraz więcej nowych firm z Zachodu i Azji. Nie porzuciła również tradycyjnego handlu. Sprzedaje odzież markową, m.in. Stenströms i Oscar Jacobson, luksusowe meble, dywany i akcesoria do wyposażenia wnętrz. Roczne przychody jej firm wynoszą ok. 850 mln zł. Anna Podniesińska jest prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług w Konfederacji Lewiatan, zasiada także w jej Radzie Głównej. Działa charytatywnie w Radzie Pań przy PCK. Angażuje się również w rozwój firm rodzinnych w Polsce.

49. Tadeusz Chmiel

829 mln zł

ROCZNIE SPRZEDAJE MEBLE ZA PONAD 1,7 MLD ZŁ. Tadeusz Chmiel jest założycielem i właścicielem grupy meblarskiej Black Red White z siedzibą w Biłgoraju. Po słabszym 2016 r. spółka zaczęła już przynosić zyski. Chmiel o rynek walczy ze szwedzką Ikeą. Kiedy w 1992 r. Szwedzi otwierali swój pierwszy salon meblowy w Warszawie, uruchamiał własną firmę Black Red White. Nazwa miała się kojarzyć z Zachodem, żeby przyciągnąć głodnych jeszcze wtedy zagranicznych nowinek Polaków. Pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych bohaterów naszej listy. Nie udziela wywiadów, nie pokazuje się w mediach.

50. Krzysztof Klicki

800 mln zł

TWÓRCA I WŁAŚCICIEL KOLPORTERA, największego dystrybutora prasy w Polsce. Spółka dostarcza gazety i czasopisma do ok. 4,5 tys. miejscowości w całym kraju. Prowadzi także sieć ok. 800 saloników, w których oprócz gazet można kupić też artykuły spożywcze, gry i książki. Miesięcznie w salonikach sprzedaje się ponad 40 tys. tytułów książkowych znanych autorów, jak King, Nesbø czy Bonda. W zeszłym roku spółka miała prawie 1,4 mld zł przychodów.

51. Leszek Boruch

757 mln zł

LIDER W KOMPLEKSOWEJ OBSŁUDZE ROLNICTWA i specjalista w zakresie doradztwa w ochronie upraw. Leszek Boruch w niewielkim Mogilnie w woj. kujawsko-pomorskim stworzył rolniczego giganta, który w 2017 r. przyniósł mu prawie 1,5 mld zł przychodów. Grupa kapitałowa Chemirol zajmuje się handlem nawozami, paszami, nasionami czy środkami ochrony roślin.

52. Grzegorz Ćwik

756 mln zł

TO ICH MEBLE REKLAMUJE MAŁGORZATA SOCHA. Grzegorz Ćwik jest wiceprezesem i jednym z trzech udziałowców spółki Agata Meble z siedzibą w Katowicach. Sprzedaje kolekcje mebli do pokoju dziennego, młodzieżowego, kuchni, jadalni i sypialni, a także krzesła, stoły, materace i akcesoria do dekoracji domu. W 26 wielkopowierzchniowych salonach Agata klienci mają dostęp do produktów ponad 250 producentów. W 2017 r. spółka sprzedała meble za ponad 1,3 mld zł.

52. Sebastian Ćwik

756 mln zł

JEDEN Z TRZECH UDZIAŁOWCÓW I TRZECH WICEPREZESÓW SPÓŁKI MEBLARSKIEJ AGATA MEBLE.

52. Marcin Ćwik

756 mln zł

NAJMŁODSZY Z TRZECH BRACI ĆWIKÓW, który również piastuje stanowisko wiceprezesa spółki.

55. Krzysztof Oleksowicz

742 mln zł

RAJDOWIEC, ALPINISTA, Z WYKSZTAŁCENIA FILOZOF, Z ZAMIŁOWANIA BIZNESMEN. Największy udziałowiec giełdowej spółki Inter Cars, która w zeszłym roku sprzedała części samochodowe za prawie 8 mld zł. Jest taternikiem, uczestniczył w wyprawach na najwyższe szczyty świata. Studiował filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ma również licencję rajdowca. Bierze udział w rajdach szutrowych.

56. Krzysztof Grządziel

720 mln zł

OBOK ROMANA KARKOSIKA TO JEDEN Z NAJBOGATSZYCH LUDZI WOJ. KUJAWSKO -POMORSKIEGO. Jest twórcą i prezesem Guala Closures DGS Poland – największej na świecie firmy produkującej zakrętki. Kilka lat temu sprzedał część swoich akcji Włochom, a dla siebie zachował 30 proc. udziałów. W 2017 r. spółka przyniosła ponad 377 mln zł przychodów i ponad 53,5 mln zł zysku netto. Krzysztof Grządziel jest wieloletnim radnym we Włocławku. Udziela się również charytatywnie: prowadzi Fundację Samotna Mama i wspiera finansowo włocławską filię Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W 2015 r. oddał do użytku najnowocześniejsze w Polsce uzdrowisko w Wieńcu-Zdroju z własnym aquaparkiem, kręgielnią i SPA. Produkuje także własną wodę mineralną Selenka, zawierającą pierwiastek życia, czyli selen.

57. Adam Bachleda-Curuś z rodziną

715 mln zł

JEDEN Z NAJSTARSZYCH RODÓW NA PODHALU swoją działalność biznesową skupia w obszarze nieruchomości, hotelarstwa, produkcji, rolnictwa oraz handlu. Bachleda Grupa Inwestycyjna prowadzi działalność hotelarską, zarządzając m.in. hotelem Mercure Kasprowy Zakopane. Realizuje też nowe inwestycje, m.in. pięciogwiazdkowy MGallery by Sofitel Bachleda Luxury Hotel w centrum Krakowa. Buduje przeznaczone do sprzedaży ekskluzywne kompleksy mieszkalne z zapleczem rekreacyjnym oraz SPA – m.in. aparthotel Bachleda Club Residence w centrum Zakopanego. Rodzina Bachleda-Curuś posiada również ponad sto nieruchomości w Polsce oraz za granicą i każdego roku sukcesywnie zwiększa swój stan posiadania.

58. Dorota i Wojciech Soszyńscy

700 mln zł

TWÓRCY JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW FAR MACEUTYCZNO-KOSMETYCZNYCH W POLSCE i liderzy na rynku produktów dla osób o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Ich spółka Oceanic jest producentem leków, wyrobów medycznych, kosmetyków i dermokosmetyków takich marek jak AA, Long4Lashes czy Oillan. W 2017 r. weszli na rynek z zupełnie nową linią produktów. AA Wings of Color to pierwsza w Polsce szeroka gama kosmetyków do makijażu do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Swoje produkty sprzedają w 48 krajach świata: od rejonu Zatoki Perskiej, po Wietnam czy Japonię. Małżeństwo jest też wyłącznym dystrybutorem ekskluzywnych marek kosmetycznych Payot, John Frieda czy Liu Jo. Kilka tygodni temu Oceanic zdecydował się na kupno marki kosmetycznej L’biotica, która ma silną pozycję na rynku aptekarskim. Soszyńscy zapowiadają, że to nie jest ich ostatnie przejęcie.

59. Bogdan Szewczyk

691 mln zł

DZIENNIE PRODUKUJE PONAD TYSIĄC KOMPLETÓW MEBLI. Bogdan Szewczyk jest założycielem, współwłaścicielem i dyrektorem generalnym Fabryki Mebli BODZIO z Goszcza niedaleko Wrocławia. Firma dysponuje siecią 320 salonów meblowych. Zatrudnia ponad 2,4 tys. branżowych specjalistów i ma do dyspozycji flotę 400 pojazdów dostawczych. BODZIO to firma rodzinna, w której pracują żona Bogdana Szewczyka Iwona i ich pięcioro dzieci: Anna, Monika, Grzegorz, Justyna i Aleksandra. W 2017 r. firma osiągnęła 376 mln zł przychodów.

60. Józef Wiśniewski

661 mln zł

NAJWIĘKSZY W KRAJU PRODUCENT PASZ dla drobiu, bydła i trzody chlewnej. Poza tym jeden z wiodących krajowych producentów świeżego mięsa z kurczaka – codziennie wytwarza go 440 ton. Józef Wiśniewski jest właścicielem koncernu Wipasz z siedzibą w Wadągu niedaleko Olsztyna. W zeszłym roku miał ponad 2,2 mld zł przychodów i 65,3 mln zł zysku netto.

61. Janusz i Elżbieta Filipiakowie

656 mln zł

SĄ ZAŁOŻYCIELAMI I WIĘKSZOŚCIOWYMI UDZIAŁOWCAMI INFORMATYCZNEJ SPÓŁKI COMARCH z siedzibą w Krakowie. To jeden z największych producentów oprogramowania w naszej części Europy, który prowadzi działalność biznesową w ponad 100 krajach na całym świecie. W zeszłym roku ponad połowa przychodów wypracowanych przez Comarch pochodziła właśnie z zagranicy. Elżbieta Filipiak jest przewodniczącą rady nadzorczej oraz pełni funkcje zarządcze w kilku spółkach z Grupy Comarch. Prowadzi również legendarną krakowską restaurację Wierzynek. Z kolei Janusz Filipiak jest prezesem Comarchu oraz klubu sportowego Cracovia, który w tym roku awansował do piłkarskiej Ligi Europy.

62. Ryszard Florek

653 mln zł

JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW NA NASZEJ LIŚCIE. Od lat propaguje idee kapitału społecznego, zachęca polityków do zmian gospodarczych, namawia innych przedsiębiorców do budowania silnej Polski. W Nowym Sączu prowadzi firmę Fakro. To drugi największy producent okien dachowych na świecie. W zeszłym roku obrót wszystkich spółek w Grupie Fakro wyniósł 1,39 mld zł, z czego 70 proc. pochodzi z eksportu.

63. Adam Krzanowski

650 mln zł

63. Jerzy Krzanowski

650 mln zł

BRACIA I WŁAŚCICIELE GRUPY NOWY STYL z siedzibą w Krośnie – jedego z największych w Europie producentów mebli dla biur i miejsc użyteczności publicznej. Spółka z sukcesem rozrasta się poza granicami Polski, przejmując zagraniczne firmy ze swojej branży – kilka tygodni temu zakupiła francuskiego producenta mebli Majencia. Pomysł na meblowy biznes z Nowego Jorku do Polski przywiózł Adam Krzanowski, który jako student pracował w USA u producenta krzeseł. Już w Polsce namówił brata do współpracy i zachęcił swoich dawnych pracodawców do zainwestowania w Nowy Styl. Dziś firma dostarcza swoje produkty do ponad 100 krajów na sześciu kontynentach. W zeszłym roku miała ponad 1,6 mld zł przychodów.

65. Jacek Furman

646 mln zł

PREZES I JEDEN Z TRZECH UDZIAŁOWCÓW RODZINNEJ FIRMY FARMACEUTYCZNEJ AFLOFARM z Pabianic. To największy w kraju producent leków bez recepty i jedna zniewielu polskich firm, które swoją potęgę zbudowały wyłącznie na bazie polskiego kapitału, bez udziału zagranicznych funduszy czy wspólników. Spółka produkuje leki na receptę, bez recepty, suplementy diety, kosmetyki i wyroby medyczne. Jacek Furman jest wielkim przeciwnikiem palenia papierosów. Rok temu fundacja Aflofarm ruszyła z ogólnopolską kampanią społeczną „Nie spal się na starcie”, adresowaną przede wszystkim do młodych Polaków, którzy szybko zaczynają mieć kontakt z nikotynowym nałogiem. Jacek Furman odebrał też nagrodę specjalną w konkursie EY Przedsiębiorca Roku.

65. Wojciech Furman

646 mln zł

KONTROLUJE JEDNĄ TRZECIĄ UDZIAŁÓW W PABIANICKIM AFLOFARMIE. Założycielem firmy jest Andrzej Furman, który w 2006 r. przekazał stery w biznesie swoim synom: Jackowi, Wojciechowi i Tomaszowi. W 2017 r. Aflofarm miał ponad 700 mln zł przychodów i ok. 130 mln zł zysku netto.

65. Tomasz Furman

646 mln zł

JEDEN Z TRZECH BRACI FURMANÓW Z KONCERNU FARMACEUTYCZNEGO AFLOFARM. Jest członkiem zarządu firmy.

68. Aldona Wejchert

621 mln zł

GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC GRUPY ITI, Z KTÓRĄ ZWIĄZANA JEST OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ. Jest także współudziałowcem rodzinnego funduszu Wejchert Investments. Współtworzyła sieć multipleksów Multikino, która została sprzedana międzynarodowej grupie Vue Entertainment. Zasiadała w radzie nadzorczej telewizji TVN, która w lipcu 2015 r. została kupiona przez Scripps Network Interactive, a dziś należy do koncernu Discovery Communications. Jest też członkiem Polskiej Rady Biznesu i Fundacji TVN „Nie jesteś sam”.

69. Roman Dariusz Kołakowski

588 mln zł

PREZES I WŁAŚCICIEL SPÓŁKI DFM Z SIEDZIBĄ W DOBRYM MIEŚCIE. To jeden z największych polskich producentów mebli. Niedawno niemieckie stowarzyszenie meblarskie Deutsche Gütegemeinschaft Möbel przyznało mu znak jakości Goldene M, co świadczy o tym, że w trzech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Dobrym Mieście, Olsztynie i Reszlu są tworzone meble z wielką dbałością o środowisko oraz zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika. Produkty spółki DFM są znane w całej Europie, Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. W Polsce spółka rozwija sieć ekskluzywnych salonów meblowych pod marką Livingroom. W 2017 r. Kołakowski sprzedał meble za niemal 445 mln zł.

70. Irena Eris

580 mln zł

POD KONIEC CZERWCA DOJDZIE U NIEJ DO WIELKIEJ ZMIANY POKOLENIOWEJ. Ze stanowiska prezesa kosmetycznego imperium po ponad 30 latach odchodzi jej mąż Henryk Orfinger. Stery w firmie przejmie syn Paweł. Na sukcesję czekał 44 lata. Irena Eris produkuje kosmetyki, prowadzi hotele SPA, zarządza siecią 24 kosmetycznych instytutów. Doktor farmacji, która zbudowała jedną z największych firm kosmetycznych w kraju. Rocznie sprzedaje ponad 40 mln sztuk kosmetyków. Jedną piątą swojej produkcji wysyła na eksport do prawie 60 krajów, m.in. do Danii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Portugalii, Iraku, Iranu.

71. Dariusz Oskroba z rodziną

579 mln zł

PREZES I WŁAŚCICIEL JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH PIEKARNI W POLSCE. Historia firmy sięga jeszcze lat 30. ubiegłego wieku. Z ówczesnej piekarni z jednym piecem przerodziła się we współczesne przedsiębiorstwo z trzema zakładami produkcyjnymi. Jego wypieki są dostępne w sieciach marketów, hurtowni i dyskontów. Dariusz Oskroba prowadzi również sieć 150 punktów firmowych na zasadzie franczyzy. W 2017 r. spółka miała ok. 420 mln zł przychodów i 62 mln zł zysku netto.

72. Grzegorz Grzelak

572 mln zł

WSPÓŁWŁAŚCICIEL NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA CHEMII BUDOWLANEJ W POLSCE. Grzegorz Grzelak ma ponad połowę udziałów w łódzkiej Grupie Atlas. W 2017 r. grupa wypracowała ponad 661 mln zł przychodu, z czego wykręciła 31 mln zł zysku netto. Koncern posiada własną kopalnię gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego. W skład grupy wchodzi 20 podmiotów zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce, ale też w Rumunii, na Białorusi i Łotwie. Zatrudnienie znalazło tam 3 tys. osób.

73. Adam i Mikołaj Plackowie

567 mln zł

W ZESZŁYM ROKU ICH GRUPA OKNOPLAST sprzedała okna za 720 mln zł. Podkrakowskie przedsiębiorstwo produkuje ich ponad półtora miliona rocznie i zatrudnia ponad 1,8 tys. osób. Rok temu znalazło się w prestiżowym rankingu „1000 firm inspirujących Europę”, przygotowanym przez londyńską giełdę papierów wartościowych. Mikołaj to syn Adama Placka, który rodzinny biznes założył na początku lat 90. Skorzystał z dobrej koniunktury, kiedy Polacy masowo wymieniali kojarzące się jeszcze z PRL drewniane okna zapchane kitem, przez które świszczał wiatr. Te od Placka były wykonane z PCV.

74. Mieczysław Ciomek

534 mln zł

74. Jacek Sarnowski

534 mln zł

BIZNESMENI Z TRÓJMIASTA. Współwłaściciele spółek Invest Komfort i Porta KMI Poland. Ta pierwsza jest jednym z największych pomorskich deweloperów. W Gdyni postawiła słynne Sea Towers. 141-metrowy wieżowiec jest drugim co do wysokości w całym Trójmieście. Porta KMI Poland to z kolei znany producent drzwi drewnianych i stalowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej, który od lat utrzymuje w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej pozycję branżowego lidera. Dzisiaj dwie najważniejsze spółki Ciomka i Sarnowskiego przynoszą im co roku blisko 700 mln zł przychodów.

76. Marek Roefler

514 mln zł

WŁAŚCICIEL JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH FIRM DEWELOPERSKICH W KRAJU. Prezes i główny udziałowiec warszawskiej spółki Dantex. Oddał już do użytku kilkanaście biurowców i ponad 5 tys. mieszkań w różnych dzielnicach Warszawy. Najbardziej znane inwestycje to osiedle przy warszawskiej galerii handlowej Arkadia czy wybudowany po drugiej stronie Wisły wysokościowiec Rondo Wiatraczna z 470 mieszkaniami i dwupoziomową galerią handlową. Roefler w podwarszawskim Konstancinie prowadzi prywatne muzeum Villa la Fleur z imponującą kolekcją polskich mistrzów szkoły paryskiej.

77. Zbigniew Wantusiak

512 mln zł

GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC W BROWARZE VAN PUR, który kontroluje poprzez warszawską spółkę Lany. Van Pur może produkować 4 mln hektolitrów piwa rocznie. To praktycznie jedna dziesiąta tego, ile co roku wypijają wszyscy Polacy. Wantusiak sprzedaje piwo pod markami: Łomża, Brok, Karpackie, Śląskie, Halne, no i oczywiście Van Pur. W 2017 r. browar miał 833 mln zł przychodów i ok. 35,5 mln zł zysku netto.

78. Krzysztof Kostowski

508 mln zł

PREZES I NAJWIĘKSZY UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI PLAYWAY, drugiego największego producenta gier komputerowych notowanego na warszawskiej giełdzie. Do tej pory cała grupa wyprodukowała już ponad 50 gier, które pobrało 30 mln ludzi na całym świecie. Firma stawia przede wszystkim na ilość. Ma ponad 40 zespołów deweloperskich, które jednocześnie pracują nad różnymi nowymi tytułami. Kostowski zaczynał podobnie jak każdy duży gracz w branży gier. Razem z bratem Jackiem handlowali na giełdzie komputerowej przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Na wersjach demo gier na płytach CD, sprzedawanych po 20 zł za sztukę, dorobili się własnej hurtowni. Stamtąd wysyłali do kiosków tekturki, czyli miesięczniki dla graczy – bez tekstów, za to z kilkoma płytami pełnymi gier i programów. Koszt wytworzenia takiej tekturki wynosił złotówkę, a Kostowski sprzedawał je w kioskach po kilkanaście złotych. Przebitka była spora. W 2011 r. biznesmen stworzył PlayWay. Pięć lat później wprowadził ją na giełdę. Od czasu debiutu akcje spółki podrożały prawie trzykrotnie.

79. Jan Wróblewski

500 mln zł

WŁAŚCICIEL NAJWIĘKSZEJ SIECI HOTELI W POLSKICH KURORTACH. Współzałożyciel (wraz z bratem) kołobrzeskiej grupy inwestycyjno -hotelarskiej Zdrojowa Invest & Hotels. Do sieci należy 12 obiektów hotelarskich. Cztery hotele w Kołobrzegu: pięciogwiazdkowe Marine i Diune, czterogwiazdkowy Sand i trzygwiazdkowy Jantar SPA. W Świnoujściu to Baltic Park Molo & Fort – największy kompleks wypoczynkowy nad Bałtykiem z hotelami Radisson Blu Resort i Hilton Resort & Spa oraz apartamentami, promenadą i aquaparkiem. Nad polskim morzem Wróblewscy zarządzają jeszcze obiektami Boulevard Ustronie Morskie i Boulevard Residence. Natomiast w górach mają Cristal Resort Szklarska Poręba. Tam też budują kolejny, tym razem czterogwiazdkowy hotel. W trakcie realizacji jest jeszcze również czterogwiazdkowy hotel H2O z kameralnym aquaparkiem w Kołobrzegu.

79. Szymon Wróblewski

500 mln zł

WSPÓŁWŁAŚCICIEL SPÓŁKI ZDROJOWA INVEST (więcej o firmie w notce o Janie Wróblewskim).

81. Waldemar Szwarczyński z rodziną

498 mln zł

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRODUCENTÓW FARMACEUTYCZNYCH. Waldemar Szwarczyński jest współwłaścicielem poznańskiej spółki Biofarm, która od chwili powstania w 1992 r. wyprodukowała i dostarczyła pacjentom ponad 250 mln różnych opakowań leków. W swojej ofercie ma ok. 80 produktów leczniczych i liczne suplementy diety. Do najpopularniejszych marek należą: Ginkofar na pamięć, Bioprazol Bio na zgagę, preparat magnezowy Magnefar B6 czy Soyfem, łagodzący objawy okresu menopauzy.

82. Leszek Szagdaj

465 mln zł

82. Mariusz Jańczuk

465 mln zł

MÓWIĄ O NICH: WŁADCY ITAKI, bo to oni, razem z Piotrem Heniczem i Michałem Wróblem, stworzyli największe biuro podróży w kraju. Zaczynali od turystyki samochodowej, organizując Polakom wyjazdy po używane auta z Holandii. Później jako pierwsi sprzedawali wycieczki do słonecznej Italii. Polski rynek dopiero się rozwijał, ale już na starcie pojawiła się zagraniczna konkurencja. Itaką zainteresowała się szwedzka firma z podobnej branży. Po miesiącach negocjacji panowie zdecydowali się biznes sprzedać. Jednak niedługo potem Szwedzi podjęli decyzję o wyjściu z Polski. Szagdaj z Jańczukiem wrócili więc do gry i odkupili swoją firmę za ułamek tego, ile zgarnęli z jej sprzedaży. Dzisiaj ich Itaka oferuje wypoczynek w kilkuset miejscach na całym świecie. Co roku sprzedają wakacje warte 3 mld zł.

84. Mariusz Gawron

456 mln zł

NAJWIĘKSZY DEWELOPER W TRÓJMIEŚCIE. PREZES I JEDYNY WŁAŚCICIEL GRUPY INWESTYCYJNEJ HOSSA, która wybudowała już ponad 720 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic. Postawiła już 40 inwestycji, a 10 kolejnych jest w trakcie realizacji. Buduje nowoczesne osiedla, biurowce i centra handlowe. W 2017 r. jego spółka miała 275 mln zł przychodów i ok. 64 mln zł zysku netto.

85. Ewa i Ryszard Lechowscy

454 mln zł

WŁAŚCICIELE SPÓŁKI PRYMAT Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU, lidera przypraw na polskim rynku. Ewa Lechowska firmę założyła wspólnie z mężem Ryszardem 36 lat temu. W 1995 r. powstała marka Prymat, a złotym strzałem okazało się wprowadzenie w tym samym roku na półki sklepowe przyprawy Kucharek, która od dziewięciu lat utrzymuje pozycję lidera rynku. W 2017 r. firma Prymat sprzedała produkty warte ponad 423 mln zł, co przełożyło się na ok. 42 mln zł zysku netto.

86. Michał Kowalik

452 mln zł

RAZEM Z JAROSŁAWEM DROŹDZIKIEM PROWADZI MARTES SPORT, największą polską firmę z prywatnym kapitałem z branży sportowej. W 2017 r. spółka miała ponad 876 mln zł przychodów i ponad 53 mln zł zysku netto.

86. Jarosław Droździk

452 mln zł

PREZES I WSPÓŁWŁAŚCICIEL MARTES SPORT, SIECI PONAD 300 SKLEPÓW Z ODZIEŻĄ I OBUWIEM SPORTOWYM. W skład całej grupy kapitałowej wchodzą spółki zajmujące się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą detaliczną artykułów sportowych na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa zatrudnia w sumie ponad 3 tys. osób. Spółka została też wyróżniona w raporcie „1000 firm, które zainspirują Europę” przygotowanym dwa lata temu przez London Stock Exchange Group.

88. Anna i Robert Lewandowscy

450 mln zł

ON JEST KAPITANEM I NAJLEPSZYM STRZELCEM W HISTORII REPREZENTACJI POLSKI. Grając dla Bayernu Monachium, został też najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Bundesligi. 5,5 mln zł miesięcznie. 177 tys. zł dziennie. 7,4 tys. zł na godzinę. 122 zł na minutę. 2 zł z groszami na sekundę. Tak wyglądają zarobki Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Oprócz klubowej pensji „Lewy” zgarnia też miliony z kontraktów marketingowych. Reklamował już takich gigantów jak T-Mobile czy Gillette. Obecnie współpracuje z Huaweiem, Head&Shoulders, Nike i Oshee. Ma również udziały w kilkunastu spółkach. Ona, mistrzyni świata, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Polski w karate tradycyjnym. Sportsmenka, trenerka, motywatorka, specjalistka do spraw żywienia, która inspiruje miliony Polek do zmiany stylu życia. Trzy lata temu Anna Lewandowska założyła spółkę HPBA, która zajmuje się produkcją i sprzedażą zdrowej żywności pod marką Foods by Ann. Trenerka dodatkowo organizuje obozy treningowe, warsztaty i szkolenia. Część we własnym centrum treningowym Healthy Centrer by Ann na warszawskiej Sadybie. Wraz z przyjaciółką Ewą Puchowską otworzyła sklep internetowy z akcesoriami dla dzieci, Baby by Ann, w którym wspiera polskich producentów. Na warszawskim Wilanowie ruszyła z własną kawiarnią Healthy Store, dwie kolejne znajdują się w Galerii Młociny w Warszawie i w Posnanii w Poznaniu, a na tym nie koniec. Sukcesem okazała się też pierwsza na rynku aplikacja łącząca dietę i trening – Diet & Training by Ann, która trafiła na szczyt najczęściej pobieranych apek w kategorii zdrowie i fitness. Aktualna liczba pobrań aplikacji wynosi ponad 600 tys. Kolejnym ogromnym sukcesem trenerki jest jej pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wpływowych osób w internecie. Miesięcznie jej profile społecznościowe notują 24 mln odsłon.

88. Igor Klaja

450 mln zł

CO DRUGI POLSKI NARCIARZ ZJEŻDŻA ZE STOKU W JEGO UBRANIACH. Noszą je też olimpijczycy z siedmiu krajów, m.in. Polski, Łotwy, Grecji, Chorwacji czy Serbii. Igor Klaja to twórca i główny udziałowiec spółki OTCF z siedzibą w Wieliczce, która ma w swoim portfolio marki: 4F, 4Faces oraz Outhorn. W Polsce prowadzi ponad 200 sklepów ze sportową odzieżą. Ale ubrania 4F można też kupić w firmowych sklepach m.in. na Litwie, Łotwie, w Czechach, Rumunii, Japonii czy Tajlandii. W sumie marka 4F jest dostępna na 36 zagranicznych rynkach. W zeszłym roku została sponsorem głównym Turnieju Czterech Skoczni. Ambasadorami 4F są: tenisista Łukasz Kubot, skoczek narciarski Maciej Kot czy biathlonistka Kamila Żuk. Spółka OTCF ma już ponad jedną piątą udziałów w znanej sieci sklepów sportowych Intersport, a niedawno została dystrybutorem amerykańskiej marki Under Armour. Klaja sprzedaje co roku ubrania za grubo ponad pół miliarda złotych.

88. Barbara Inglot

450 mln zł

NA PUNKCIE PRODUKOWANYCH PRZEZ NIĄ KOSMETYKÓW OSZALAŁA POŁOWA HOLLYWOOD. Używały ich Avril Lavigne, Sofia Vergara, siostry Kardashian, Jennifer Lopez czy Britney Spears. Barbara Inglot jest udziałowcem kosmetycznego imperium z Przemyśla ze swoim nazwiskiem w nazwie. Firma prowadzi ponad 800 salonów na sześciu kontynentach.

91. Krzysztof Borusowski

439 mln zł

PREZES I GŁÓWNY AKCJONARIUSZ GIEŁDOWEJ SPÓŁKI BEST, jednego z największych podmiotów windykacyjnych w kraju. Borusowski kończył ekonomię na KUL, potem uzyskał dyplom MBA z Harvard Business School. Po studiach doradzał Ministerstwu Finansów przy prywatyzacji największych krajowych spółek. Później trafił do sektora bankowego. I tam oczarowała go windykacja. W 2001 r. kupił od BRE Banku spółkę Best. Zadłużonego pośrednika finansowego przekształcił w gigantycznego odzyskiwacza wierzytelności. W zeszłym roku spółka przyniosła ponad 190 mln zł przychodów i ok. 32 mln zł zysku netto

92. Andrzej Walczak

434 mln zł

UDZIAŁOWIEC ŁÓDZKIEJ GRUPY ATLAS. Największy producent chemii budowlanej w Polsce kontroluje 1/3 naszego rynku, ale też śmiało rozpycha się za granicą. Polska firma jest obecna w Rumunii, Rosji i na Łotwie. Intensywnie działa również w Wielkiej Brytanii. Na Ukrainie kontroluje największego producenta materiałów budowlanych, co daje jej 50 proc. udziałów na tamtejszym rynku.

93. Adam Góral

432 mln zł

W RZESZOWIE ZBUDOWAŁ POLSKI MICROSOFT. Adam Góral jest twórcą Asseco – szóstego największego producenta oprogramowania w Europie. Zatrudnia ponad 24 tys. osób i jest obecny na 55 rynkach. Asseco działa w nowatorskim modelu federacyjnym – integruje spółki, które są liderami lub dążą do bycia liderem wśród dostawców oprogramowania dla poszczególnych sektorów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zainwestował w ponad 60 firm informatycznych z różnych części świata. Góral jeszcze pod koniec PRL trafił do biznesu. Po powrocie ze stażu naukowego na Uniwersytecie Pensylwanii w USA w bloku, na piątym piętrze, założył razem z bratem firmę sprzedającą keczup. Ale chciał czegoś innego. „Pomyślałem sobie: chcesz być biednym profesorem czy mieć pieniądze, które dadzą ci niezależność?” – wspomina. Poszedł w informatykę. Pierwszą umowę na założenie systemu informatycznego podpisał na początku lat 90. z małym bankiem pod Rzeszowem. Podobnych niewielkich zleceń wykonał w całej Polsce kilkaset. Potem posypały się zamówienia od największych instytucji finansowych i państwowej administracji. Kiedy zinformatyzował już pół kraju, wyszedł z biznesem za granicę.

94. Edgar Łukasiewicz

423 mln zł

JEGO OJCIEC, MARIUSZ ŁUKASIEWICZ, ZASŁYNĄŁ JAKO TWÓRCA LUKASA, największego pośrednika na rynku kredytów ratalnych, oraz Lukas Banku i Euro Banku. Zmarł nagle w 2004 r. na zawał serca. Majątek w wieku 11 lat odziedziczył po nim syn Edgar. Dzisiaj ten 26-latek to najmłodszy bohater Listy 100 najbogatszych „Wprost”. Niewiele jednak o nim wiadomo. Nie udziela wywiadów, nie pokazuje się publicznie.

95. Adam Kenkel

419 mln zł

95. Damian Kenkel

419 mln zł

BRACIA, KTÓRZY OD LAT ROZWIJAJĄ DZIEŁO SWOJEGO OJCA – SPÓŁKĘ WERNER KENKEL z siedzibą w Krzycku Wielkim niedaleko Leszna w Wielkopolsce. Firma z 40-letnią tradycją produkuje tekturę falistą, opakowania oraz standy tekturowe z nadrukiem we wszystkich dostępnych technologiach.

97. Marcin Gortat

400 mln zł

W ZESZŁYM ROKU PUKAŁ DO WEJŚCIA NA LISTĘ 100 NAJBOGATSZYCH POLAKÓW tygodnika „Wprost”. Znalazł się wtedy w loży pretendentów. W tym roku wreszcie na liście zadebiutował. Gortat pozostaje najlepszym ambasadorem Polski w USA. Przez lata był jedynym Polakiem grającym w NBA. W czerwcu zeszłego roku po pięciu latach gry w Washington Wizards zmienił klub na Los Angeles Clippers. Pensja skoczyła mu o kolejny milion, z 12 do ponad 13 mln dolarów za sezon. Ale podwyżką długo się nie cieszył, bo na początku tego roku nowy klub zdecydował się Gortata zwolnić. Z klubowych pensji liczonych w milionach dolarach uzbierał gigantyczny majątek. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe, z których rocznie polski koszykarz może zgarniać nawet 10 mln zł, a ta kwota wciąż rośnie. Gortat rozpoczął właśnie ponad dwuletnią współpracę z marką FreeYu, która specjalizuje się w produkcji zdrowych przekąsek dla osób aktywnych. Po owocnej współpracy z Patrykiem Vegą polski koszykarz chce też zająć się produkcją filmową. W USA rozkręca własną firmę z tej branży. Sportowiec inwestuje również w nieruchomości. W Stanach ma cztery rezydencje: dwie w Arlington na przedmieściach Waszyngtonu i dwie kolejne w Orlando na Florydzie. W tym samym mieście ma restaurację Urbain 40, która serwuje ryby i owoce morza. Jest też właścicielem wielu nieruchomości w Łodzi, gdzie się urodził, i w Warszawie.

98. Łukasz Wejchert

400 mln zł

NIEDAWNO MEDIA OBIEGŁA INFORMACJA, ŻE ZAINWESTOWAŁ W KALIFORNIJSKI START-UP BEYOND MEAT, który produkuje roślinne zamienniki artykułów mięsnych. W spółkę włożyli też kapitał: Don Thomson, były dyrektor McDonald’s, Biz Stone – współzałożyciel Twittera, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, nawet Snoop Dogg. Ale to nie pierwsza inwestycja Wejcherta na amerykańskiej giełdzie. Jako jeden z pierwszych Polaków kupił akcje Facebooka, Skype’a czy Spotify. Kolejną spółką, na którą Wejchert wyłożył swoje pieniądze, jest aplikacja Wish, stworzona przez Piotra Szulczewskiego, bohatera z czołówki naszej listy.

99. Leszek Czarnecki

393 mln zł

W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY JEGO MAJĄTEK STOPNIAŁ PRAWIE CZTEROKROTNIE i ledwie znalazł się w tym roku na Liście 100 najbogatszych Polaków. Pierwszy raz pojawił się na niej w 1994 r. W 2008 r. był już w pierwszej trójce najbogatszych ludzi w kraju. Ostatne 12 miesięcy były dla Leszka Czarneckiego bardzo trudnym okresem. Ciężkie chwile przeżywały banki, które przez lata stanowiły główny składnik jego majątku. Aby je wesprzeć, sprzedał 2 mln akcji spółki budowlanej LC Corp, która wybudowała wizytówkę biznesmena, jaką jest wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu. Ale to nie pomogło. Czarnecki chciał więc Idea Bank z Getinem połączyć i zwiększyć skalę działania. Nie zgodziła się na to jednak Komisja Nadzoru Finansowego. Właścicielowi pozostało więc poszukiwanie inwestora. Jednak w przypadku Idei może się to okazać ogromnym wyzwaniem.

100. Jan Lubomirski-Lanckoroński

369 mln zł

PREZES GRUPY LANDESKRONE I FUNDACJI KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH. Od ponad 20 lat działa na rynku nieruchomości. Jego najnowsze inwestycje to warszawski unikatowy obiekt biurowy Palazzo Murano, ekskluzywny apartamentowiec przy ul. Merliniego i Puławskiej oraz krakowska Villa Botanica i hotel mieszczący się 100 m od krakowskiego rynku. Z ramienia Fundacji Książąt Lubomirskich wspiera młodzież, fundując stypendia w Polsce i na Kresach Wschodnich. Kultywuje pamięć historyczną, wspiera służbę zdrowia oraz zajmuje się ochroną dziedzictwa narodowego. W zeszłym roku wydał historię rodu „Lubomirscy. Książęta Polscy”, na ten rok przewidziana jest premiera, pierwszej takiej w Polsce historyczno-edukacyjnej gry przeglądarkowej „The Crown – Korona Rzeczpospolitej Polskiej”.