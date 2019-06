Luksusowe jachty z polskim akcentem

Wynajmij swój jacht

Posiadając luksusową łódź, można zarobić nie tylko na jej sprzedaży, lecz także na wynajmie. Taką usługę oferuje również firma założona przez Polaka Arthura Bochno. Prowadzi on firmę Aqua Marine Group, która istnieje na rynku już ponad 25 lat i dysponuje flotą ok. 1300 łodzi na całym świecie. Jego firma oferuje pomoc w kupnie, sprzedaży, serwisie oraz wynajmie luksusowych jachtów. Firma przygotowuje indywidualne rozwiązania dla każdego klienta. Specjalizuje się w obsłudze osób zainteresowanych łodziami o długości od 10 do 20 m, ale także tych największych, których długość przekracza 40 m.