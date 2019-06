Adamed wizytówką Polski na świecie

Zofia Szkarłat

Adamed, założona w 1986 r. polska firma farmaceutyczno- -biotechnologiczna, działająca na rynku w Polsce w wielu obszarach terapeutycznych, np. kardiologii, pulmonologii, ginekologii, konsekwentnie realizuje strategię internacjonalizacji, dostarczając dziś swoje produkty nie tylko dla polskich pacjentów, ale też dla pacjentów w wielu krajach. W 2018 r. firma zanotowała wzrost całkowitej sprzedaży o 5,5 proc., a na rynkach zagranicznych o 50 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W maju br. firma dokonała kolejnej inwestycji zagranicznej – nabyła pakiet udziałów włoskiej spółki oraz otworzyła kolejne przedstawicielstwo zagraniczne we Włoszech.

Motorem dla wzrostu eksportu Adamedu jest atrakcyjny portfel produktów z wartością dodaną, m.in. produktów złożonych (combo), wytwarzanych w laboratoriach Adamedu we współpracy z polskimi uczelniami lub partnerami zagranicznymi. Nowoczesne laboratoria R&D wyposażone są w światowej klasy sprzęt. Pracuje w nich zespół wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Leki Adamedu są produkowane w dwóch zakładach farmaceutycznych w Polsce oraz w fabryce w Wietnamie. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oparta na dwóch filarach – innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej – sprawiła, że Adamed to dziś znana i międzynarodowa marka. Produkty firmy, dostępne w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach, kojarzone są z najwyższą jakością oraz innowacyjnością. Firma posiada ponad 190 patentów. Obecnie Adamed to także dziewięć przedstawicielstw zagranicznych – w Hiszpanii, Rosji, Wietnamie, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz na Ukrainie, w Czechach i na Słowacji, a także nowo utworzone przedstawicielstwo we Włoszech.